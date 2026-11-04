‘Samsung geeft Galaxy A38 (eindelijk!) deze zeer welkome upgrade’

Na jaren van stilstand lijkt Samsung de Galaxy A38 volgend jaar eindelijk een grotere batterij te geven. De capaciteit gaat volgens geruchten met 20 procent omhoog, waardoor het toestel veel langer mee moet gaan.

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‘Samsung Galaxy A38 krijgt grotere batterij’

Sinds jaar en dag stopt Samsung een accu van 5000 mAh in zo’n beetje iedere smartphone uit het middensegment. Volgens de website GalaxyClub gaat dat volgend jaar veranderen. De Samsung Galaxy A38 zou namelijk een batterij van 6000 mAh krijgen.

Dat resulteert (hopelijk) in een merkbaar betere accuduur. Daar zijn we erg blij mee, want zoals je in onze review van de Galaxy A37 kunt lezen heeft dat toestel geen al te lange adem. Vermoedelijk beschikt ook de duurdere broer van de A38, de Galaxy A58, over een batterij van 6000 mAh. Dat is echter nog niet bevestigd. Opladen kan met maximaal 45 watt.

Samsung strooit over de hele linie met batterij-upgrades. Zo kreeg de Galaxy Z Fold 8 Ultra dit jaar ook al een grotere accu. Hetzelfde geldt volgens geruchten voor de Galaxy S27-smartphones die volgend jaar verschijnen.

De Samsung Galaxy A37

De Samsung Galaxy A38 heeft verder weer een 6,7 inch-oled-scherm en draait vermoedelijk op een snellere Exynos 1580-chip. Die zat vorig jaar in de Galaxy A56. Qua camera’s hoef je geen vernieuwingen te verwachten. We rekenen weer op een 50 megapixel-hoofdcamera, een 8 megapixel-groothoeklens en een 5 megapixel-macrolens.

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Hoge prijs verwacht

Door het tekort aan werkgeheugen zijn smartphones momenteel erg duur. Recent verhoogde Samsung de adviesprijs van de Galaxy A37 zelfs van 429 naar 469 euro. Gelukkig bieden sommige webwinkels hem veel goedkoper aan: voor 289,- euro wordt hij naar je opgestuurd.

Het zou ons niet verbazen als de adviesprijs van de Galaxy A37 richting de 500 euro gaat. Volgend jaar in maart of april weten we meer, want dan ligt het toestel waarschijnlijk in de winkels.

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