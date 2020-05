En de winnaar van de Samsung Galaxy A40 is…

Creativiteit is het maandthema op Android Planet en onlangs maakte je kans op een gloednieuwe Samsung Galaxy A40 om creatief mee aan de slag te gaan. De winnaar van de prijsvraag is nu bekend! In dit artikel check je dus snel of jij de gelukkige bent.

Winnaar van de Samsung Galaxy A40

We geven regelmatig smartphones en andere toffe gadgets weg op Android Planet. Onlangs hadden we een prijsvraag voor de Samsung Galaxy A40. Uit alle deelnemers hebben we volstrekt willekeurig één winnaar gekozen, en dat is geworden…

Jurgen uit Roelofarendsveen!

Gefeliciteerd, Jurgen! De prijs komt zo snel mogelijk jouw kant op, zodat je aan de slag kunt met het maken van video’s, foto’s en tekeningen. Niet gewonnen? Niet getreurd. Je kunt aankomend jaar nog veel meer andere prijsvragen verwachten van ons. Blijf de Android Planet-app en onze nieuwsbrief checken om kans te maken op smartphones en andere gadgets.

Meer over de Samsung Galaxy A40

De Samsung Galaxy A40 heeft drie camera’s aan boord, waarmee je altijd een prima foto schiet. Het scherm is een amoled-variant van 5,9 inch met een hoge resolutie. Daardoor zien de kleuren er prachtig uit, is het contrast erg hoog en wordt alles scherp weergegeven.

Er is 4GB werkgeheugen aan boord en voor 64GB uitbreidbare opslag. Qua batterij kiest Samsung voor een variant van 3100 mAh en muziek luister je makkelijk en snel dankzij de koptelefoonaansluiting. De smartphone wordt geleverd met Android 9.0 (Pie), maar de Android 10-update is ook al te downloaden. Wil je de Samsung Galaxy A40 zelf kopen? Dan kun je uiteraard terecht bij PhoneMarket, die deze prijs hebben gesponsord, of check onze Samsung Galaxy A40 prijsvergelijker.

