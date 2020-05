Android Planet is benieuwd op wat voor creatieve manieren jij je smartphone gebruikt. Als je ons dat laat weten, maak je kans op een gloednieuwe Samsung Galaxy A40. Meedoen kan de hele week en onder de invullers verloten we zo’n flitsend toestel van Samsung.

Win een Samsung Galaxy A40 bij Android Planet

De gehele maand mei staat bij Android Planet in het thema van creativiteit met je smartphone. Daarbij kun je denken aan apps om nog betere, leukere of gekke foto’s te maken of toffe puzzelgames, waarbij jouw creatieve brein echt nodig is. Ook social media speelt een steeds grotere rol in combinatie met creativiteit, filters en stickers die je kunt gebruiken en meer.

Wij zijn benieuwd of jij jezelf ziet als creatief persoon. Als dat zo is, gebruik je in dat creatieve proces dan ook je smartphone? Schilder je normaal of ben je bezig met muziek en gebruik je dan ook wat apps op je smartphone om zo je creativiteit de vrije loop te laten? Het invullen van onderstaand vragenformulier duurt een kleine twee minuten en je maakt automatisch kans op een gloednieuwe Samsung Galaxy A40.

Voor deze winactie willen we PhoneMarket bedanken, die de A40 hebben gesponsord!

Zie je onderstaand formulier niet? Klik dan hier!

Laden…

Doe mee en maak kans op een Samsung Galaxy A40!

De Galaxy A40 van Samsung heeft drie camera’s aan boord, waarmee je altijd een prima foto schiet. Met de verhouding tussen prijs en kwaliteit zit het bij deze A40 ook zeker goed. Zo is er 4GB werkgeheugen aan boord en 64GB uitbreidbare opslag. Het amoled-scherm is 5,9 inch groot en heeft een hoge resolutie, waardoor alles er goed uitziet.

Muziek luister je makkelijk via de koptelefoonaansluiting en de accucapaciteit bedraagt 3100 mAh. Tot slot wordt het toestel geleverd met Android 9.0 (Pie), maar de Android 10-update is ook al te downloaden.

We horen graag alles over jouw creatieve brein! Het invullen van de vragenlijst duurt slechts twee minuten en je kan tot en met zondag 17 mei 2020 meedoen. Je maakt automatisch kans op een Samsung Galaxy A40. De winnaar kiezen we willekeurig uit onder alle deelnemers. De winnaar wordt binnenkort bekendgemaakt op Android Planet.

Thanks voor het meedoen en succes!