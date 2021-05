Downloaden: Samsung Galaxy A41 krijgt Android 11 in Nederland

Mooi nieuws voor gebruikers van de Samsung Galaxy A41: de telefoon krijgt nu de Android 11-update in Nederland. Na het updaten draait de telefoon (eindelijk) op de nieuwere Android-versie.

Bezitters van de Samsung Galaxy A41 hebben er behoorlijk lang op moeten wachten, maar eindelijk is de Android 11-update voor dit toestel beschikbaar. Hoewel Samsung de smartphone eigenlijk pas volgende maand van een update zou voorzien, kun je ‘m nu in Nederland downloaden. De software-upgrade voor de A41 komt echter laat: Android 11 werd acht maanden geleden al uitgebracht door Google. Het bedrijf liet bovendien vorige week de opvolger – Android 12 – zien.

Je ontvangt automatisch een melding als Android 11 voor jouw Galaxy A41 beschikbaar is. Het is ook mogelijk om handmatig op updates te controleren. Dit doe je door de instellingen te openen, naar ‘Software-update’ te gaan en dan op ‘Downloaden en installeren’ te tikken. Vervolgens zie je – als het goed is – de Android 11-update verschijnen en kun je ‘m downloaden en installeren.

Let op: zorg ervoor dat je smartphone is verbonden met een wifi-netwerk voordat je de update gaat downloaden. Android 11 voor de Samsung A41 is 2,2GB groot en dus een flinke download. In de Android-versie zit ook een nieuwere beveiligingspatch verwerkt, zodat de A41 beschermd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Zoals je op de Android 11-versiepagina leest, introduceert de update de nodige verbeteringen.

Over de Samsung A41

De Samsung Galaxy A41 is één van de populairste budgettelefoons van vorig jaar. Het toestel werd uitgebracht met een adviesprijs van 299 euro, maar kost op het moment van schrijven nog ongeveer 230 euro. Daarvoor krijg je een smartphone met een compacte behuizing, waardoor je ‘m makkelijker met één hand kunt bedienen. De accu is met 3500 mAh niet al te groot, maar hij gaat wel makkelijk een volle dag mee.

Onder de motorkap van de Samsung A41 zit een MediaTek Helio P65-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. De opslag is uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Verder is de A41 voorzien van een vingerafdrukscanner onder het scherm, drievoudige camera achterop, koptelefoonaansluiting en ondersteuning voor snel opladen.

Als je de Samsung-telefoon hebt, dan kun je de komende jaren nog rekenen op updates. Het bedrijf brengt vier jaar lang (vanaf de release) beveiligingspatches uit en dat betekent dat je nog tot mei 2024 goed zit. Ook Android 12, dat onlangs officieel is getoond, komt naar de telefoon. Deze update verschijnt later dit jaar, maar komt waarschijnlijk pas ergens in 2022 naar goedkopere Samsung-toestellen als de A41.

