Samsung Galaxy A41 krijgt Android 12-update in Nederland

De nieuwste Android 12-update staat klaar voor gebruikers van de Samsung Galaxy A41. Zij kunnen hun smartphone voorzien van een frisse software-update. Lees verder om te weten hoe het zit.

Android 12 voor de Samsung Galaxy A41 nu beschikbaar

De Galaxy A41 is een instapmodel van Samsung uit de A-serie. Het toestel kwam op de markt met Android 10 en heeft sindsdien al een aantal updates ontvangen. Inmiddels is Android 12 beschikbaar voor het toestel. De update brengt een aantal toffe veranderingen met zich mee. Zo maak je het ontwerp van de software nu nog persoonlijker met de ‘kleurenpalet’-optie. De functie past accenten en kleuren hiermee aan op basis van je achtergrond.

Met de Android 12-update komt ook het nieuwe One UI 4.1 naar je toestel. Dit is Samsungs eigen ‘jasje’ voor Android. Hiermee geeft de fabrikant je nog meer vrijheid om jouw toestel naar eigen smaak aan te passen. One UI 4.1 biedt bijvoorbeeld meer opties voor het always on display en het maken van eigen emoji’s.

Ben je in het bezit van een Galaxy A41? Dan krijg je waarschijnlijk een melding zodra de nieuwe update voor je klaarstaat. Zo niet, dan kun je Android 12 via de instellingen-app handmatig installeren. Je zoekt hiervoor naar het kopje ‘Software-updates’ en tikt vervolgens op ‘Downloaden en installeren’.

Meer over de Galaxy A41

De Samsung Galaxy A41 is een budgettoestel dat onderdeel uitmaakt van de razendpopulaire A-lijn. Deze serie bestaat uit nog veel meer voordelige toestellen met prima specificaties. Wel is de A41 al bijna twee generaties ouder dan de nieuwste A-modellen. Denk bijvoorbeeld aan de A53 en de A73: twee grotere en krachtigere toestellen.

Het toestel heeft een compacte behuizing en komt in verschillende kleuren. Dit zijn blauw, zwart en wit. Achterop het toestel vind je drie camera’s waarmee je in elke situatie een duidelijk plaatje schiet. Aan de voorkant heeft de smartphone een fraai 6,1 inch-amoled-scherm met bovenin een zogenoemde ‘druppel-notch’.

De Samsung Galaxy A41 beschikt over een 3500 mAh-accu. Het toestel beschikt over een MediaTek Helio P65-chip en 4GB aan werkgeheugen. Hiermee voer je alledaagse taken met gemak uit, maar verwacht geen snelheidsduivel.’ Je scrolt gemakkelijke door je socialmedia-feeds een speelt zonder hapering een spelletje. Wil je meer weten over de Galaxy A41? Lees dan onze uitgebreide review van het toestel.

Wil je precies weten waar je de Samsung Galaxy A41 kunt verkrijgen? Check hieronder dan even onze prijsvergelijker. Daarin zie precies je hoeveel het toestel nieuw of refurbished kost.

