Budgetsmartphone Samsung Galaxy A41 is gelekt, met onder andere een driedubbele camera en een koptelefoonaansluiting.

Samsung Galaxy A41 gelekt

Ongeveer een jaar na de launch van budgettelefoon Samsung Galaxy A40 is het tijd voor de opvolger. De Samsung Galaxy A41 is gelekt door bekende lekker OnLeaks, zodat we een idee krijgen over hoe dit toestel is verbeterd.

Zo lijkt het er op dat de smartphone aan de achterkant drie camera’s krijgt, met een 48 megapixel-camera als voornaamste fotoschieter. Eén van de andere twee camera’s is waarschijnlijk een 2 megapixel-macrocamera. Die is handig voor als je iets van heel dichtbij wil fotograferen. Het design van deze cameramodule lijkt erg op die van de Galaxy S20. De selfiecamera in de kleine druppelnotch aan de voorkant ogen hetzelfde als de A40.

Daarnaast lijkt het toestel de 3.5mm-koptelefoonaansluiting te behouden. Tevens moet het apparaat via usb-c op te laden zijn. Op de gelekte renders is geen vingerafdrukscanner te zien, dus het is mogelijk dat die onder het scherm wordt geplaatst.

In onze Galaxy A40-review lees je onder andere: “Met de Galaxy A40 heeft Samsung er alles aan gedaan om de typische nadelen van een budgetsmartphone weg te nemen.” Het grootste nadeel van dit toestel was echter de camera, omdat de beeldkwaliteit te wensen overliet. Als de A41 met de nieuwe cameramodule dat euvel wegneemt, kan dit een zeer interessant budgettoestel worden.

De A40 werd voor zo’n 200 euro in de winkel gelegd. Waarschijnlijk kunnen we snel een officiële aankondiging van het nieuwe toestel verwachten.

Alternatief: Galaxy A71

Wil je tussen de A41 en de S20 inzitten? Dan kun je ook kiezen voor de nieuwe Samsung Galaxy A71. In onze Galaxy A71 review lees je onder andere: “De Samsung Galaxy A71 is een compleet toestel met een prachtig en groot scherm, goede accuduur en fijne cameramogelijkheden.” Of bekijk onderstaande video:

