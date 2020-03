Samsung heeft de Galaxy A41 officieel aangekondigd, een nieuwe budgetsmartphone met een stof- en waterdichte behuizing. Het toestel heeft meer te bieden, en in dit artikel zetten we alles voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A41 officieel aangekondigd

Samsung bracht eerder de Galaxy A51 en Galaxy A71 uit en komt nu met een opvolger voor de populaire Galaxy A40. Het bedrijf heeft de Galaxy A41 gepresenteerd in Japan, waardoor we precies weten over welke specificaties en features de smartphone beschikt. Het is nog onduidelijk of en wanneer de A41 ook in Nederland verschijnt. Hieronder bespreken we de belangrijkste eigenschappen van het toestel met je.

1. IP68-certificatie maakt smartphone waterdicht

De meest onderscheidende feature van de Samsung Galaxy A41 is de IP68-certificatie, waardoor het toestel stof- en waterdicht is. Deze feature zien we niet vaak in het budgetsegment en normaal gesproken alleen bij high-end Android-vlaggenschepen. Hierdoor kan de smartphone onderwater tot anderhalve meter diep voor maximaal 30 minuten overleven.

Ook heeft de Galaxy A41 een 6,1 inch-scherm met een full-hd-resolutie en kleine notch. Het gaat om een amoled-display, waardoor kleuren er goed uitzien en zwarttinten diep zijn. Onder het scherm zit de optische vingerafdrukscanner; de Galaxy A40 had nog een normale vingerafdrukscanner achterop de telefoon.

2. Drie camera’s achterop, 25 megapixel-selfiecamera

Samsung heeft de Galaxy A41 ook uitgerust met meer camera’s. Op de achterkant zitten er drie: een primaire camera van 48 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens voor bijvoorbeeld landschapsfoto’s en een 5 megapixel-dieptesensor. De Galaxy A40 had twee camera’s, waaronder een groothoeklens, maar die was door de resolutie van 5 megapixel nogal beperkt. In de Samsung Galaxy A40 review lees je hier meer over.

3. Vlotte hardware en grote accu

Onder de motorkap van de Galaxy A41 zit een MediaTek Helio P65-chip met 4GB aan opslagruimte en 64GB aan opslagruimte. De accu is 3500 mAh groot, bij de A40 was dit nog 3100 mAh. Ook aanwezig is ondersteuning voor snelladen met maximaal 15 Watt, waardoor de telefoon weer relatief snel vol moet zitten.

Tot slot draait de Galaxy A41 op Android 10 met de OneUI 2.0-skin van Samsung. De adviesprijs is nog onduidelijk en de fabrikant moet nog bekendmaken of de A41 ook naar Europa komt. De Galaxy A40 verscheen vorig jaar in april voor 249 en haal je op dit moment voor zo’n 200 euro in huis.

Het laatste nieuws over Samsung