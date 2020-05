De Samsung Galaxy A41 is vanaf volgende week in Nederland verkrijgbaar, zo ontdekte Android Planet. Het toestel kost bij release 299 euro en beschikt over een compact 6,1 inch-scherm, driedubbele camera en vernieuwd design.

Samsung Galaxy A41 release in Nederland

Hoewel de Samsung Galaxy A41 nog niet officieel voor Nederland is aangekondigd, kun je de smartphone vanaf nu pre-orderen op de Nederlandse website van Samsung. De fabrikant verkoopt de smartphone voor 299 euro en als je ‘m bestelt, wordt de telefoon op donderdag 21 mei verzonden. Dit ontdekte Android Planet.

De Galaxy A41 is ook te vinden bij andere webshops, maar deze geven geen specifieke levertijd. Wel is het toestel bij Mobiel.nl, Belsimpel en MediaMarkt twee tientjes goedkoper. Het nieuwe budgettoestel is sowieso iets duurder dan de Galaxy A40 van vorig jaar, die voor 249 euro werd uitgebracht. De A40 is nog steeds een populaire budgetsmartphone en inmiddels in prijs gezakt tot zo’n 200 euro.

Galaxy A41 specs en features

Net als zijn voorganger heeft de Samsung Galaxy A41 een relatief compact 6,1 inch-amoled-scherm, met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De randen rondom het display zijn iets dunner geworden, al zit bovenin opnieuw een kleine notch voor de 25 megapixel-selfiecamera. Op de achterkant zitten drie camera’s: een primaire 48 megapixel-camera, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-dieptesensor.

Onderscheidend aan de Samsung Galaxy A41 is de IP68-certificatie, waardoor het toestel stof- en waterdicht is. Deze feature zien we niet vaak in het budgetsegment en normaal gesproken alleen bij high-end Android-vlaggenschepen. Hierdoor kan de smartphone onderwater tot anderhalve meter diep voor maximaal 30 minuten overleven.

Onder de motorkap van de Galaxy A41 zit een MediaTek Helio P65-chip met 4GB aan opslagruimte en 64GB aan opslagruimte. De accu is 3500 mAh groot, bij de A40 was dit nog 3100 mAh. Ook aanwezig is ondersteuning voor snelladen met maximaal 15 Watt, waardoor de telefoon weer relatief snel vol moet zitten. Tot slot draait de Galaxy A41 op Android 10 met de One UI 2.0-skin van Samsung.

