Gebruik je een Samsung Galaxy A41? Dan kun je vanaf nu een update downloaden, die er onder meer voor zorgt dat de vingerafdrukscanner betrouwbaarder is en sneller werkt. Ook wordt de beveiliging van de budgettelefoon verbeterd.

Download de Samsung Galaxy A41-update

Samsung rolt een update uit in Nederland voor de Galaxy A41, zo meldt website GalaxyClub. De update is ongeveer 350MB groot en verbetert de vingerafdrukscanner van het toestel. Dit is fijn, want de scanner is – zoals je in onze Galaxy A41 review kunt lezen – relatief langzaam en niet altijd betrouwbaar. De software-update moet dit (gedeeltelijk) verhelpen.

De update bevat ook de Android-beveiligingsupdate van juni 2020, waarmee de Galaxy A41 weer redelijk up-to-date is. Het toestel krijgt ieder kwartaal een beveiligingspatch, waarmee Samsung kwetsbaarheden en andere foutjes in de software oplost. Tot slot worden verbeteringen voor de camera doorgevoerd.

Je krijgt automatisch een melding op je Galaxy A41 als de update voor je klaarstaat. Het is ook mogelijk om handmatig te checken of je de nieuwste versie kunt downloaden. Open hiervoor de Instellingen-app op je smartphone en ga naar ‘Software-update > Downloaden en installeren’.

Meer over de Samsung Galaxy A41

De Samsung Galaxy A41 is sinds mei in Nederland verkrijgbaar en de opvolger van de populaire Galaxy A40. De smartphone onderscheidt zich door de compacte behuizing, waardoor je ‘m goed met één hand kan bedienen. De A41 heeft een 6,1 inch-scherm (2400 bij 1080 pixels), MediaTek Helio P65-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslag en 3500 mAh-accu met ondersteuning voor snelladen.

Op de achterkant van de Galaxy A41 zitten drie camera’s, eentje meer dan bij zijn voorganger. Het gaat om een primaire camera van 48 megapixel, die wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-dieptesensor. Op de voorkant, in een kleine notch in het scherm, zit de 25 megapixel-selfiecamera. De Galaxy A41 heeft een adviesprijs van 299 euro, maar haal je inmiddels voor minder dan 250 euro in huis.

