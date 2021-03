Samsung heeft een Android 11-update uitgebracht voor de Galaxy A42 5G. De betaalbare smartphone wordt daarmee (eindelijk) voorzien van de meest recente Android-versie.

Samsung bracht de Galaxy A42 5G vorig jaar uit met Android 10 en maakt nu een Android 11-update voor de telefoon beschikbaar. De grote software-upgrade is nu te downloaden in Nederland en brengt de nieuwste Android-versie – en alle vernieuwingen die daarbij horen – naar het toestel. In de update zit ook de Android-beveiligingsupdate van februari 2021 verwerkt.

Heb je een Samsung Galaxy A42? Dan krijg je automatisch een melding als je de Android 11-update kan downloaden. Het is ook mogelijk om zelf te checken of de nieuwe versie beschikbaar is. Open hiervoor de instellingen, ga naar ‘Software-update’ en tik hier op ‘Downloaden en installeren’. Als het goed is, verschijnt de update dan in beeld.

In Android 11 zitten allerlei handige verbeteringen. Zo wordt het design van de software aangepakt, krijg je nieuwe privacy-opties en is de camera-app verbeterd. Ook kun je aan de slag met chatbubbels. Wil je meer weten over de Android-versie? Check dan ook onze uitgebreide Android 11 review. Heb je een andere smartphone? Neem dan een kijkje in het Android 11 update-overzicht om te zien of jij ook (binnenkort) kan updaten.

Over de Samsung Galaxy A42 5G

De Galaxy A42 5G is de opvolger van de populaire Galaxy A41 van vorig jaar. De smartphone heeft een groter scherm, snelle hardware en betere accuduur dan zijn voorganger. Ook heeft ‘ie 5G-ondersteuning en daarmee ben je alvast klaar voor de toekomst. 5G is al beschikbaar in Nederland, maar de echte snelheidsverbeteringen komen pas volgend jaar.

In de review van de Samsung Galaxy A42 5G lees je veel meer over de telefoon en bespreken we de belangrijkste plus- en minpunten. Later deze week kondigt Samsung waarschijnlijk de Galaxy A52 en A72 aan, die de populaire Galaxy A51 en A71 opvolgen.

