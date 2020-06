‘Samsung Galaxy A42 gaat 5G bieden voor een zacht prijsje’

Samsung werkt mogelijk aan een 5G-opvolger voor de Galaxy A41. De Samsung Galaxy A42 is hiermee een duidelijk teken voor de komst van meer betaalbare 5G-telefoons in 2021.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A42 wordt betaalbare 5G-telefoon

Samsung is van plan om in 2021 meer betaalbare 5G-smartphones te lanceren en één van deze telefoons is waarschijnlijk de Galaxy A42. Volgens een bericht van Sammobile is de Samsung Galaxy A42 5G met modelnummer SM-A426B nu in de maak.

Samsung heeft al meerdere smartphones uitgebracht met de nieuwe internetstandaard en probeert ondertussen de prijsbarrière te verlagen. Zo heeft de fabrikant van twee midrange-toestellen een 5G-variant gelanceerd, de Galaxy A51 en Galaxy A71. In 2021 staat ons hoogstwaarschijnlijk meer hiervan te wachten.

De Samsung Galaxy A42 5G heeft mogelijk 128GB aan opslag aan en verschijnt in de kleuren grijs, zwart en wit. De Galaxy A41-opvolger verschijnt volgens Sammobile waarschijnlijk ook als 4G-versie in landen waar 5G nog niet (breed) beschikbaar is.

Het toestel wordt als het goed is in 2021 gelanceerd, maar veel specifieker dan dat wordt het niet. Ook alle overige specificaties zijn tot nog toe onbekend.

Opkomst 5G: groter aanbod aan betaalbare smartphones

Samsung is niet de enige die 5G wil aanbieden voor een zachte prijs. Ook chipmaker Qualcomm zet hier volledig op in en heeft recent een nieuwe chipset aangekondigd.

De Snapdragon 690 biedt 5G-ondersteuning en richt zich waarschijnlijk vooral op het budget- en midrange-segment. De huidige processors van Qualcomms 600-serie zitten namelijk in Android-telefoons van 250 tot 400 euro.

Recent is ook de 5G-veiling van start gegaan in Nederland. Ben je benieuwd naar wat dit precies is en hoe het in zijn werk gaat? Wij vertellen het je.

Meer artikelen lezen over Samsung