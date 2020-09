Samsung heeft de Galaxy A42 5G officieel gepresenteerd voor de Nederlandse markt. Met een adviesprijs van 379 euro is het één van de goedkoopste 5G-smartphones van dit moment. De A42 5G verschijnt pas in november.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A42 5G aangekondigd

De Galaxy A42 5G is een verbeterde versie van de Galaxy A41, die sinds april te koop is. De A41 blijft vooralsnog gewoon te koop, vertelt een Samsung-woordvoerder desgevraagd. De toestellen vallen voor de fabrikant namelijk in andere prijsklassen.

Veel specificaties van de Samsung Galaxy A42 5G zijn nog onduidelijk. Samsung zegt die te delen in aanloop naar de release van de smartphone. Op dit moment is wel bekend dat het toestel een 6,6 inch-amoled-scherm heeft; groter dan de Galaxy A41 (6,1 inch). Verder is er een grote kans dat het scherm een full-hd-resolutie heeft. De vingerafdrukscanner zit onder het display.

De Galaxy A42 5G heeft vier camera’s op de achterkant. De selfiecamera zit in een gaatje in het scherm. Volgens een gerucht bedraagt de accucapaciteit 5000 mAh, wat bovengemiddeld is. Opladen gaat via de usb-c-poort.

Klaar voor 5G

Het grootste verschil met de Galaxy A41 is de 5G-ondersteuning. De A41 kan overweg met 4G, terwijl de A42 5G klaar is voor het mobiele internet van de toekomst. 5G is net beschikbaar in Nederland.

Dure Samsung-smartphones als de Galaxy S20, Note 20 Ultra en Z Fold 2 zijn ook geschikt voor 5G. 5G-toestellen worden in rap tempo goedkoper en de Galaxy A42 5G is daar een goed voorbeeld van.

Samsung Galaxy A42 5G release en prijs

De Samsung Galaxy A42 5G is vanaf begin november in Nederland te koop voor een adviesprijs van 379 euro. De telefoon verschijnt in ieder geval in het zwart en mogelijk meer kleuren.

Wil je niet zo lang wachten? Een losse Galaxy A41 kost minder dan 250 euro, terwijl 5G-toestellen als de Motorola Moto G 5G Plus en OnePlus Nord voor minder dan 400 euro in de winkels liggen.