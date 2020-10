Samsung heeft de releasedatum van de Galaxy A42 5G bekendgemaakt. Het betaalbare 5G-toestel ligt eind deze maand in de Nederlandse winkels met een adviesprijs van 349 euro.

Samsung Galaxy A42 5G release in Nederland

De Galaxy A42 5G, de goedkoopste 5G-smartphone van Samsung, is op 30 oktober verkrijgbaar in Nederland. De smartphone werd al eerder door Samsung aangekondigd, maar het bedrijf maakte toen niet de precieze releasedatum bekend. De smartphone gaat 349 euro kosten. Dit is opvallend, want eerder liet Samsung weten dat de A42 5G een adviesprijs van 379 euro heeft.

De smartphone is verkrijgbaar in drie kleuren (zwart, grijs en wit) en een verbeterde versie van de Galaxy A41. Deze smartphone ondersteunt echter geen 5G en beschikt over een kleiner scherm, minder krachtige hardware en een kleinere accu. Hij is wel een stuk goedkoper.

Het is overigens mogelijk om de nieuwe Galaxy A42 5G alvast te pre-orderen, zodat je het toestel als één van de eersten in huis hebt. Neem daarvoor een kijkje in de Galaxy A42 5G prijsvergelijker.

Meer over de Samsung Galaxy A42 5G

De Samsung Galaxy A42 5G heeft een groot 6,6 inch-amoled-scherm met een kleine notch en resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Onder de motorkap zit een Snapdragon 750-processor met 4GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De accu is 5000 mAh groot en ondersteunt snelladen met 15 Watt.

Op de achterkant zijn vier camera’s te vinden met elk hun unieke eigenschap. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel. Zo maak je een prima foto met genoeg details en contrast. Een groothoeklens is ook aanwezig van 8 megapixel. Met die camera schiet je dus goede plaatjes met een bredere hoek van bijvoorbeeld landschappen of architectuur.

Tot slot zijn er nog twee 5 megapixel-camera’s aanwezig. Zo maak je snel een goede close-up van een insect of bloemknop. De vierde sensor wordt gebruikt voor het opslaan van diepte-informatie. Die info wordt vervolgens weer gebruikt bij portretfoto’s. Zo staat het onderwerp scherp op de foto, terwijl de achtergrond juist vervaagd is.

