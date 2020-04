De Samsung Galaxy A50 ontvangt nu de Android 10-update, die tevens OneUI 2.0 met zich meebrengt. Hiermee krijgt het toestel nieuwe functies, zoals een donkere modus, ondersteuning voor de nieuwe navigatiegebaren van Google en meer.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A50 Android 10-features

De update wordt nu uitgerold in Nederland en moet in de komende dagen alle Samsung Galaxy A50-gebruiken bereiken. In de afgelopen weken rolde de update al uit in andere landen, waardoor we al weten welke veranderingen het met zich meebrengt.

De update komt met alle standaard Android 10-functies, zoals de systeembrede donkere modus, nieuwe gebarenbediening en nieuwe privacy-opties. Ook de Android-beveiligingspatch van april 2020 zit in de update verwerkt.

Galaxy A50-gebruikers missen wel een aantal functies die andere Samsung-telefoons bieden, waaronder Quick Share, Music Share, Single Take Mode en Pro Video Mode. Dit komt omdat de update is gebaseerd op OneUI 2.0 en niet op het nieuwere OneUI 2.1. Mogelijk brengt Samsung deze update later alsnog voor de A50 uit.

Samsung Galaxy A50 updaten

Het kan even duren totdat de software op jouw apparaat terechtkomt, aangezien dergelijke updates geleidelijk uitrollen. Heb je nog geen melding over de update ontvangen, dan moet je waarschijnlijk nog eventjes wachten. Ook kun je het voor de zekerheid checken in de instellingen van je Galaxy A50. Dit doe je door in de instellingen te tikken op ‘Software-update’ en vanuit hier te controleren op nieuwe updates.

Samsung stond voorheen niet bepaald bekend om zijn snelle updates, maar de fabrikant bewijst nu dat het ook anders kan. Dit blijkt overduidelijk uit de vele Android 10-updates die het bedrijf heeft uitgebracht. Alle recente vlaggenschepen van Samsung zijn inmiddels bijgewerkt en ook goedkopere toestellen, zoals de Galaxy A40 en A50, draaien inmiddels op de nieuwste versie.

De Galaxy A50 verscheen begin 2019 en werd uiteindelijk één van de populairste smartphones van vorig jaar. Inmiddels is een opvolger uitgebracht: de Galaxy A51. Dit toestel beschikt over een verbeterde camera en vernieuwd design. In de Samsung Galaxy A51 review (en videoreview hieronder) vertellen we je hier alles over.

Heb jij een andere telefoon en ben je benieuwd of jij de Android 10-update ook kunt verwachten? Check dan het grote Android 10 update-overzicht!

Lees meer Samsung-nieuws