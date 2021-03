Samsung is gestart met de uitrol van Android 11 voor de Galaxy A50. De populaire smartphone wordt daarmee bijgewerkt naar de meest recente Android-versie. Lees hier wat er allemaal nieuw is.

Bezitters van de Samsung Galaxy A50 hebben er eventjes op moeten wachten, maar nu is de Android 11-update voor het toestel beschikbaar. Website GalaxyClub schrijft dat de update te downloaden is in Nederland en België en ongeveer 1,7GB groot is. Daardoor is het slim om de update via een wifi-verbinding binnen te halen, omdat het je anders veel MB’s kost.

Zoals je gewend bent, krijg je automatisch een melding op je Samsung Galaxy A50 als de update voor jou beschikbaar is. Je kan dan de nieuwe Android-versie meteen downloaden en installeren. Ook kun je handmatig checken of de upgrade voor je klaarstaat. Ga hiervoor naar de instellingen, tik op ‘Software-update’ en kies voor ‘Downloaden en installeren’.

Met de grote update wordt ook One UI 3.1 op de A50 geïnstalleerd. Dit is de meest recente versie van de Samsung-software. De update introduceert een nieuw design, waardoor het besturingssysteem er weer fris uitziet. Daarnaast heb je nieuwe privacy-opties en een verbeterde camera-app. Verder worden de prestaties van de Galaxy A50 verbeterd en krijgt de instellingen-app een likje verf, zodat alle opties overzichtelijker zijn.

Galaxy A51 en A52

De Galaxy A50 is een populaire midranger die in 2019 werd uitgebracht. Met Android 11 krijgt de telefoon zijn tweede grote Android-update en meteen ook zijn laatste. Het toestel krijgt voorlopig nog wel regelmatig beveiligingsupdates. Samsung maakte vorige maand bekend dat toestellen minstens vier jaar lang van deze patches worden voorzien. Voor de A50 betekent dit dat de telefoon tot minstens januari 2023 wordt ondersteund.

De opvolger van de Galaxy A50, de Galaxy A51, draait sinds kort ook op Android 11. Deze telefoon krijgt echter wél drie Android-versie-updates, en kan dus in de toekomst nog rekenen op Android 12 en 13. De A51 is één van de populairste Samsung-telefoons en ontvangt ook regelmatig beveiligingsupdates.

Samsung onthulde onlangs zijn belangrijkste midrangers voor 2021: de Galaxy A52 en Galaxy A72. De smartphones hebben een nieuw ontwerp, schermen met een hoge ververssnelheid, stof- en waterdichte behuizing en snellere hardware. De toestellen kosten respectievelijk 349 en 449 euro en zijn in Nederland bij alle bekende (web)winkels verkrijgbaar.

