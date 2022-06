Let op: minder updates voor Samsung Galaxy A41 en A51 5G

In navolging van de Galaxy A51 voortaan ook minder Samsung Galaxy A41-updates uit. Datzelfde geldt voor de 5G-versie van de A51. Lees hier wat dat voor jou betekent.

Heb je een Samsung Galaxy A41 op zak? Dit toestel krijgt vanaf nu minder updates dan je gewend bent. Dat betekent in de praktijk dat je per jaar nog twee keer een software-update kunt verwachten, terwijl dat eerst nog per kwartaal was. Dat zorgt er logischerwijs voor dat je langer moet wachten op beveiligingspatches.

De smartphone werd in maart 2020 uitgebracht en draaide toen nog op Android 10. Via twee grote updates is dat inmiddels Android 12, wat ook de laatste versie is voor deze smartphone. Bij recentere toestellen hanteert Samsung een beter updatebeleid. Zo krijgt de Galaxy S22-serie maar liefst vier grote Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches.

In februari werd al bekend dat de Samsung Galaxy A51 minder updates zou krijgen. Over de speciale 5G-variant werd toen niks gezegd, maar daar komt nu verandering in. De Samsung Galaxy A51 5G moet het in het vervolg ook stellen met minder updates.

Inmiddels zijn we via de Galaxy A52, die standaard over 5G beschikt, aanbeland bij de Samsung Galaxy A53. Dat toestel komt out-of-the-box met Android 12 en krijgt vier Android-updates, oftewel tot en met Android 16. Kwaadwillenden buiten de deur houden is ook geen probleem, want je krijgt vijf jaar beveiligingsupdates.

Benieuwd wat wij allemaal te vertellen hebben over de nieuwe telg? Lees dan onze uitgebreide Samsung Galaxy A53 review of bekijk natuurlijk onderstaande videoreview.

