Heb je een Samsung Galaxy A51? Dan hebben we goed nieuws, want de Android 11-update voor dit toestel is nu beschikbaar in Nederland. Lees hier wat er allemaal nieuw is.

Lees verder na de advertentie.

Samsung heeft een Android 11-update uitgebracht voor de Galaxy A51, die erg populair is in Nederland. Hierdoor wordt de smartphone bijgewerkt naar de meest recente Android-versie. Samsung zou de update eigenlijk pas in maart uitbrengen, maar maakt Android 11 nu iets eerder beschikbaar voor de A51. Na het updaten draait het toestel op versie 3 van One UI, Samsung’s eigen software. De One UI 3.1-update volgt later.

De Android 11-update voor de Galaxy A51 is 1,95GB groot en daardoor is het slim om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden en installeren. Je gaat mogelijk anders snel door je databundel heen. In de software-update zit ook de Android-beveiligingsupdate van februari 2021 verwerkt, waardoor de A51 weer helemaal up-to-date is. Je ontvangt automatisch een melding als je Android 11 kan downloaden, maar het is ook mogelijk om handmatig te checken op updaten. Open hiervoor de instellingen en ga naar ‘Software-update’ > ‘Downloaden en installeren’.

In Android 11 zitten allerlei handige nieuwe features. Zo wordt het design van de software aangepakt, krijg je nieuwe privacy-opties en is de camera-app verbeterd. Samsung zegt ook dat de A51 na het updaten sneller is, betere foto’s maakt en de accuduur erop vooruit gaat. Wil je meer weten over de Android-versie? Check dan ook onze uitgebreide Android 11 review.

Meer over de Samsung A51

De Samsung Galaxy A51 is één van de populairste smartphones van dit moment. De telefoon heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding en heeft voor de 270 euro die hij kost veel te bieden. Zo heeft de A51 bijvoorbeeld een fraai 6,5 inch-amoled-scherm (2400 bij 1080 pixels), een strak design, vlotte processor en 4000 mAh-accu die makkelijk een volle dag meegaat.

Op de achterkant van de Galaxy A51 zitten vier camera’s: een 48 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera voor close-ups en 5 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. De smartphone krijgt in de toekomst ook updates naar Android 12 en 13 en wordt dus nog langere tijd ondersteund.

In de Samsung Galaxy A51 review lees je alles over de plus- en minpunten van de betaalbare Android-telefoon. Kijk je liever? Hieronder zie je onze videoreview.

Bedankt voor het melden, Jasper en HJ Bloemen!