Heb je een Samsung Galaxy A51? Android 12-update is nu beschikbaar

Goed nieuws voor gebruikers van de Samsung Galaxy A51. De Android 12-update, die een heleboel veranderingen doorvoert, is nu voor het toestel te downloaden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Samsung Galaxy A51 wordt op dit moment bijgewerkt naar Android 12. De populaire smartphone uit 2019 draaide al een tijdje op Android 11, maar krijgt nu een update naar de nieuwste versie. Android 12 voert flinke verbeteringen door, zoals een nieuw design en handige privacy-opties.

Nederlandse gebruikers krijgen automatisch een melding als de Android 12-upgrade voor het toestel klaarstaat. Het is ook mogelijk om handmatig te checken of jouw A51 kan worden bijgewerkt. Dit doe je door naar de instellingen te gaan, voor ‘Software-update’ te kiezen en dan op ‘Downloaden en installeren’ te tikken. De update verschijnt dan automatisch in beeld.

Android 12 is de tweede Android-versie-update voor de Samsung A51. De telefoon werd eind 2019 uitgebracht met Android 10 en later bijgewerkt naar Android 11. De verwachtingen is dat Android 13 ook nog verschijnt voor de A51, maar dit gebeurt hoogstwaarschijnlijk pas volgend jaar. Samsung maakte in februari bekend dat de Galaxy A51 een stuk minder beveiligingspatches krijgt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Galaxy A51: populaire midranger

De Samsung Galaxy A51 is één van de populairste smartphones die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht. De telefoon kenmerkt zich door de goede prijs-kwaliteitverhouding en werd in maart 2021 opgevolgd door de Samsung A52. Deze smartphone werd uiteindelijk één van de populairste toestellen van vorig jaar.

Nu zijn we aanbeland bij de Samsung Galaxy A53, die je sinds een aantal weken in Nederland kan kopen. De telefoon lijkt sterk op de A52 en brengt vooral kleine verbeteringen met zich mee. Het toestel is sneller dankzij een nieuwe processor, de batterij is groter en het scherm is mooier én vloeiender.

De Galaxy A53 heeft een adviesprijs van 449 euro, al is ‘ie in korte tijd flink in prijs gedaald. Je kan de telefoon bij enkele webwinkels voor minder dan 400 euro kopen. Via de prijsvergelijker hieronder zie je waar de A53 momenteel het goedkoopst is.

Bedankt voor de tip en screenshots, Jimmy!