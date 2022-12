Samsung Galaxy A51 krijgt Android 13 in Nederland

Samsung is druk bezig hun smartphones te voorzien van Android 13 en ook oudere modellen worden geüpdatet. Nu is het de beurt aan de Galaxy A51.

Als je gebruik maakt van een Samsung Galaxy A51, kun je vanaf nu een belangrijke update binnenhalen. Het gaat om Android 13 in combinatie met One UI 5. Dat is Samsungs eigen schil die over het besturingssysteem van Google ligt. De update introduceert een aantal nieuwe functies op het gebied van taal, personalisatie en privacy.

Je krijgt doorgaans een melding als de update klaarstaat voor je smartphone, maar soms kun je deze al voor zijn. In de instellingen van je telefoon kun je de update namelijk handmatig opzoeken. Ga daarvoor naar ‘Software-update’ en druk – mits de update klaarstaat – op ‘Downloaden en installeren’.

Aangezien de update meerdere gigabytes groot is, raden we je aan om hem te downloaden via een wifi-verbinding.. Samen met de Android 13-update komt ook de beveiligingsupdate van oktober 2022. Daarmee is je smartphone digitaal beter beschermd.

Dit is nieuw in Android 13 met One UI 5

De Android 12-update van 2021 was een grote verandering voor Android-smartphones. En hoewel Android 13-update op het eerste gezicht een stuk minder uitgebreid oogt, komt het toch met een paar handige en leuke veranderingen. Zeker in combinatie met de One UI 5-schil.

Zo heeft One UI 5 een set aangepaste icoontjes om de telefoon te voorzien van de ‘Samsung-stijl’ en zijn de kleuren hiervan aan te passen op het kleurpallet van je achtergrond. Ook kun je widgets nu stapelen om ruimte te besparen op je thuisscherm en zijn alle privacy- en beveiligingsinstellingen overzichtelijk samengevoegd in één menu.

Dank voor de tip Hubertus