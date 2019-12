Samsung heeft eindelijk de Galaxy A51 onthuld, de opvolger van de populaire Galaxy A50. Het toestel beschikt over een voorkantvullend scherm, vier camera’s en Android 10.

Samsung Galaxy A51 officieel aangekondigd

De afgelopen weken verschenen veel geruchten over de Samsung Galaxy A51 en nu is het toestel officieel aangekondigd. Samsung presenteerde de nieuwe midranger in Vietnam en vertelde daar over welke features de smartphone beschikt. De Galaxy A51 volgt de populaire Galaxy A50 op en introduceert een aantal verbeteringen.

Zo heeft de telefoon vier camera’s achterop, waarbij het gaat om een primaire lens van 48 megapixel, groothoeklens van 12 megapixel, 5 megapixel-dieptesensor en een 5 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde is nieuw en laat je foto’s van heel dichtbij maken, bijvoorbeeld van planten of insecten. Aan de voorkant zit een enkele 32 megapixel-selfiecamera.

Het scherm van de Galaxy A51 is 6,5 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Bovenin het scherm zit een klein gaatje, waar de frontcamera in is verwerkt. Daarmee doet de A51 denken aan de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus, die een vergelijkbaar ontwerp hebben. Onder de motorkap van de A51 zit een Exynos 9611-chip, 4GB RAM, 64GB opslagruimte en forse 4000 mAh-accu. Het toestel ondersteunt ook snelladen met 15 Watt, net als zijn voorganger.

Android 10 en koptelefoonaansluiting

Fijn is dat de Samsung Galaxy A51 op Android 10 draait, de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. Over Android ligt de bekende OneUI-skin van Samsung. De fabrikant liet eerder op een softwarepagina weten dat de Galaxy A51 elk kwartaal een beveiligingsupdate krijgt, en dus (nog niet) maandelijks. De huidige A50 ontvangt momenteel wel elke maand netjes een Android-beveiligingspatch.

Verder is de Galaxy A51 voorzien van dualsim-ondersteuning, een koptelefoonaansluiting en optische vingerafdrukscanner onder het scherm. De Galaxy A50 heeft ook een scanner onder het display, maar die werkte niet optimaal. Samsung heeft de afgelopen maanden diverse software-updates uitgebracht om de ontgrendeling via de vingerafdrukscanner te verbeteren.

Galaxy A71

Samsung heeft ook de Galaxy A71 onthuld, die de Galaxy A70 opvolgt. Het toestel ziet er ongeveer hetzelfde uit als de A51, maar beschikt over een groter scherm van 6,7 inch. Ook heeft de telefoon vier camera’s: een primaire 64 megapixel-camera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-dieptesensor en 5 megapixel-macrocamera.

De accu van de Galaxy A71 is met 4500 mAh behoorlijk fors en het toestel ondersteunt snelladen met 25 Watt. Hieronder zetten we de belangrijkste specificaties van de smartphone op een rijtje.

Octacore-processor met 6/8GB RAM en 128GB aan opslag

6,7 inch-scherm met resolute van 2400 bij 1080 pixels

Vier camera’s: 64, 12, 5 + 5 megapixel, 32 megapixel-camera voor selfies

Draait op Android 10 met OneUI 2.0

4500 mAh-accu met snelladen van 45 Watt

Optische vingerafdrukscanner onder het scherm

Samsung Galaxy A51 en A71 release en prijs

De Samsung Galaxy A51 is vooralsnog alleen in Vietnam aangekondigd en het is onduidelijk of en wanneer de smartphone naar Europa komt. De adviesprijs ligt omgerekend op zo’n 350 dollar. De Galaxy A50 verscheen begin dit jaar met een adviesprijs van 349 euro. Ook weten we nog niet wat de Galaxy A71 gaat kosten.

Het laatste nieuws over Samsung