Samsung Galaxy A51 krijgt One UI 5.1-update in Nederland

Meerdere Android Planet-lezers laten weten dat er een grote update binnenrolt op de Samsung Galaxy A51. Het gaat om de One UI 5.1-software én de beveiligingspatch van februari 2023.

Samsung Galaxy S22 A51: One UI 5.1 is beschikbaar

Begin januari 2020 werd ‘ie uitgebracht, de Samsung Galaxy A51. Het populaire toestel is al even op de markt en werd nog gelanceerd met Android 10, maar draait nu enkele maanden op Android 13. Inmiddels zijn we jaren verder en nu rolt de One UI 5.1-update uit die allerlei nieuwe functies brengt.

De nieuwe software wordt nu uitgerold in Nederland, zo laten lezers aan ons weten. Het updatebestand is zo’n 1,3GB groot, dus binnenhalen via een wifi-verbinding is iets wat we zeker aanraden. Aan het updatepakket is ook de beveiligingspatch van februari toegevoegd. Nieuwere modellen van Samsung zijn inmiddels voorzien van de april-update.

Daarbij gaan we er vanuit dat dit de laatste grote update is voor de Galaxy A51. Bij nieuwere toestellen heeft de fabrikant het updatebeleid wel flink opgekrikt, maar de A51 hoort daar niet bij.

Meer over One UI 5.1

One UI 5.1 biedt verschillende (kleine) veranderingen, waarover Android Planet al eerder een uitgebreid artikel publiceerde. Zo zijn er nieuwe widgets te gebruiken voor onder andere het weer of de accu van verbonden Samsung-apparaten, zoals draadloze oordopjes of smartwatches.

Met de nieuwe software kun je nog beter aan de slag met Samsung DeX. Daarmee koppel je je smartphone aan een extern toetsenbord en computerscherm. Daardoor kun je sneller en effectiever werken, terwijl je de kracht van de smartphone gebruikt.

Qua uiterlijk zien we geen grote verschillen ten opzichte van One UI . Wel is er gesleuteld aan de camera-app. Selfies en de kleurtinten kun je makkelijk aanpassen en foto’s maken in het RAW-formaat is ook mogelijk. Daardoor kun je ze na het maken beter bewerken met verschillende apps. Tot slot kun je zelf kiezen in welke map je screenshots worden opgeslagen.

Dit is de Samsung Galaxy A54

De Galaxy A51 is inmiddels al opgevolgd door meerdere smartphones. Het meest recente toestel in de A-serie is de Galaxy A54. Onze videoreview van de telefoon (en de Galaxy A34) verschijnt binnenkort, maar het geschreven kun je al lezen. Check hiervoor: Samsung Galaxy A54 review: allemansvriend met één nadeel.

De Galaxy A54 maakt een behoorlijke sprong vooruit. Het design is verfijnd, het scherm kan wat feller dan voorheen en de nieuwe hoofdcamera presteert duidelijk beter dan die van de A53. De accuduur is nog steeds uitstekend en je krijgt ontzettend lang updates als je voor dit toestel kiest.

Het is daarom verleidelijk om deze Samsung een allemansvriend te noemen: een smartphone waarmee het overgrote merendeel van de consumenten waarschijnlijk tevreden is.

Helaas lijkt het belangrijkste pijnpunt van zijn voorganger alleen op papier verholpen. De A54 heeft weliswaar een snellere chip, maar de telefoon voelt traag aan. Misschien dat Samsung met een software-update nog wat aan de performance kan doen. Tot die tijd is het lastig om écht enthousiast te worden van de A54.

Bedankt voor de tips, Gijs & Jesse!

