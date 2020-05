De Samsung Galaxy A51 krijgt nu de OneUI 2.1-update. De update brengt daarnaast de beveiligingspatch van april met zich mee.



Samsung Galaxy A51 krijgt OneUI 2.1

De update moet als het goed is nu klaarstaan voor jouw Samsung Galaxy A51. Heb je een branded toestel van Vodafone? Dan is de update naar OneUI 2.1 waarschijnlijk al enkele dagen beschikbaar.

De update heeft een grootte van meer dan 1,2GB en komt dan ook met een aantal nieuwe features. Zo voegt de update verschillende nieuwe AR-emoji toe, evenals de Quick Share-functie voor het lokaal delen van bestanden. Verder verbetert de update het toetsenbord en de Gallery-app. Daarnaast worden er een hoop andere kleine verbeteringen aangebracht.

Naast alle nieuwe functies en verbeteringen brengt de update ook beveiligingspatches van Google met zich mee. De beveiliging van de Galaxy A51 wordt geüpdatet met de patches tot en met april. Het toestel wordt pas later uitgerust met de patch van mei.



Samsung Galaxy A51 updaten

Het is mogelijk dat je de update nog niet kunt downloaden. Heb je nog geen melding over de update ontvangen, dan moet je waarschijnlijk nog eventjes wachten. Ook kun je het voor de zekerheid checken in de instellingen van je Galaxy 51. Dit doe je door in de instellingen te tikken op ‘Software-update’ en vanuit hier te controleren op nieuwe updates.

Wij hebben de Samsung Galaxy A51 uitgebreid getest en laten je alles weten over dit toestel. Lees onze Samsung Galaxy A51 review om erachter te komen hoe goed deze middenklasser is. Check tot slot ook nog even onze onderstaande videoreview van de Galaxy A51 of check ‘m via deze YouTube-link.

