Een update voor de Samsung Galaxy A51 en A71 brengt allerlei verbeteringen en nieuwe features met zich mee. Een deel van die features was eerst exclusief te gebruiken op de duurdere Galaxy S20-serie. Dit moet je weten.

Update voor Galaxy A51 en A71

De razend populaire Galaxy A51 en Galaxy A71 ontvangen de update vanaf vandaag, meldt Samsung. De uitrol gebeurt gefaseerd, waardoor je mogelijk nog een paar dagen geduld moet hebben voordat de update voor jouw toestel beschikbaar is.

Na het installeren van de update kun je gebruikmaken van allerlei nieuwe features, waarvan een deel van de duurdere Galaxy S20 komt. De meest interessante is Single Take, een feature voor de camera-app. Hiermee kun je maximaal tien seconden filmen met verschillende cameramodi tegelijk. Daarna kijk je de beelden met die verschillende filters terug, kun je het filmpje bewerken en kies je het leukste eindresultaat.

Ook nieuw in de camera-app zijn een handmatige focus en een aangepaste belichtingstijd. Deze features zijn vooral leuk voor meer technisch onderlegde gebruikers. Je kan voortaan ook filters maken aan de hand van zelfgemaakte foto’s en betere foto’s en video’s maken van zonsondergangen.

Meer verbeteringen

De update voor de Galaxy A51 en Galaxy A71 introduceert ook verbeteringen die niet met de camera te maken hebben. Denk aan een meer uitgebreide galerij-app, meer acties en live vertaling in het Samsung-toetsenbord en Quick Share. Met deze feature deel je snel en eenvoudig bestanden met andere (Samsung)gebruikers om je heen. Via Music Share kun je sneller verbinding maken met de bluetooth-speaker van een vriend of familie.

Tot slot bevat de update de Android-beveiligingspatch van juni, waardoor de smartphones beter beschermd zijn tegen recent opgeloste beveiligingsproblemen.

