Let op: Samsung Galaxy A51 krijgt voortaan véél minder updates

Heb je een Samsung Galaxy A51? Dan kun je de komende tijd veel minder updates voor je toestel verwachten. Samsung geeft de telefoon nog meer twee upgrades per jaar.

De Samsung Galaxy A51 krijgt vanaf nu een stuk minder software-updates, zo is te lezen op de officiële updatepagina van het bedrijf. Het toestel wordt nog maar twee keer per jaar voorzien van een beveiligingsupdate, in plaats van maandelijks. Daardoor moeten gebruikers veel langer wachten op de belangrijke patches.

Dat Samsung de updatefrequentie terugschroeft, is wel opvallend. De Galaxy A51 is pas twee jaar oud en krijgt bovendien nog twee grote Android-versie-updates. De smartphone draait momenteel op Android 11, maar versie 12 en 13 worden sowieso nog uitgebracht. Wanneer deze upgrades precies verschijnen is overigens onduidelijk.

Samsung staat over het algemeen bekend om zijn goede updatebeleid. Zo krijgen toestellen van het bedrijf vaker en langer updates dan telefoons van veel andere fabrikanten. Volgens een gerucht wil Samsung er nog een schepje bovenop doen, want de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra zouden maar liefst vijf jaar beveiligingspatches en vier(!) Android-versie-updates krijgen.

Meer over de Samsung A51

De Samsung Galaxy A51 is één van de populairste smartphones die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht. De telefoon kenmerkt zich door de goede prijs-kwaliteitverhouding en werd in maart 2021 opgevolgd door de Samsung A52. Deze smartphone werd uiteindelijk één van de populairste toestellen van vorig jaar.

De A52 heeft een waterdichte behuizing, fraai amoled-scherm en in totaal vijf camera’s. De smartphone beschikt ook over een vingerafdrukscanner onder het scherm, 4500 mAh-accu die lang meegaat en uitbreidbare opslagruimte. Binnenkort wordt de opvolger – de Samsung Galaxy A53 – verwacht, maar we weten niet wanneer ‘ie wordt aangekondigd. Tot die tijd kun je ook de Galaxy A52s kopen, een snellere versie van de A52.

