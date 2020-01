Samsung Galaxy A51 vs Galaxy A50: dit zijn de belangrijkste verschillen

De Samsung Galaxy A50 was één van de populairste smartphones van 2019 en nu is er met de Galaxy A51 een opvolger. Op welke punten verschilt de A51 van zijn voorganger? Tijd voor een overzicht.

Samsung Galaxy A51 vs Galaxy A50-vergelijking

Sinds kort is de Samsung Galaxy A51 in Nederland verkrijgbaar. Het is de opvolger van de Galaxy A50, die vorig hoge ogen gooide door zijn prima prijs-kwaliteitverhouding. Op enkele duidelijke tekortkomingen na was de A50 een uitstekend toestel en in zijn prijsklasse zeker één van de beste. In de uitgebreide Samsung Galaxy A50 review lees je precies wat we van de smartphone vonden.

Met de Galaxy A51 is er relatief snel een opvolger verschenen, die enkele pijnpunten van de A50 moet aanpakken. Het toestel heeft in de basis veel weg van zijn voorganger, maar er zijn enkele duidelijke verschillen die je moet weten voordat je overweegt één van de smartphones te kopen. Hieronder bespreken we ze met je.

1. Verbeterde camera

De belangrijkste verbetering van de Galaxy A51 heeft te maken met de camera’s. De A51 heeft niet alleen een camera meer (vier in plaats van drie bij de A50), maar de lenzen verschillen ook behoorlijk van elkaar. De primaire camera van de Galaxy A51 heeft een 48 megapixel-sensor, bij de A50 was dit 25 megapixel.

Ook aanwezig is een 12 megapixel-groothoeklens, die op papier iets scherpere foto’s moet maken dat de 8 megapixel-groothoeklens op de A50. Verder hebben beide toestellen een 5 megapixel-dieptesensor. Nieuw bij de A51 is de macrocamera, waarmee je foto’s van heel dichtbij kunt maken. Dat is handig als je bijvoorbeeld een insect, plant of ander klein voorwerp wil vastleggen.

Op de voorkant zit een 32 megapixel-selfiecamera, waar dit bij de Galaxy A50 25 megapixel is. Al met al is de Galaxy A51 op cameragebied iets veelzijdiger dan zijn voorganger. Hoe de goed de cameraprestaties in de praktijk zijn, kunnen we pas zeggen na een uitgebreide testperiode.

2. Nieuw design

Samsung heeft de Galaxy A51 ook een vernieuwd design gegeven. Dat zie je vooral aan de voorkant: de randen rondom het scherm zijn dunner dan bij de A50, waardoor een groter gedeelte van de voorzijde uit scherm bestaat. Ook is de selfiecamera nu weggewerkt in een klein gaatje bovenin het scherm, waardoor de telefoon lijkt op de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus. Bij de Galaxy A50 zat de lens nog in een kleine notch.

Het display van de A51 is met 6,5 inch iets groter dan dat van de A50 (6,4 inch) en het gaat opnieuw om een super-amoled-paneel. Daardoor spatten de kleuren van het scherm af en ziet zwart er ook echt als zwart uit. De behuizing is bij beide toestellen van plastic, al is het ‘camera-eiland’ bij de A51 wel prominenter aanwezig omdat de telefoon meer lenzen heeft.

3. Android 10 en langer updates

Een ander belangrijk verschil tussen de telefoons is dat de A51 uit de doos op het nieuwe Android 10 draait, en bovendien langer beveiligingsupdates krijgt. De Galaxy A50 beschikt over Android 9.0 (Pie) en wacht nog op een Android 10-update. Daarnaast ontvangt de A51 langer software-upgrades en beveiligingspatches, omdat het toestel simpelweg nieuwer is.

Samsung geeft Galaxy A-toestellen doorgaans twee grote Android-upgrades, wat betekent dat de A51 een Android 11 en Android 12-update krijgt. Bij de Galaxy A50 houdt het na Android 11 op en Samsung stopt waarschijnlijk ook eerder met het uitbrengen van beveiligingsupdates voor het toestel.

Het bedrijf belooft de A50 tot tenminste maart 2021 te ondersteunen, bij de A51 wordt dit tot minstens januari 2022 gedaan. Houd hier dus rekening mee als je van plan bent de telefoons langere tijd te gebruiken.

Ook veel overeenkomsten

De Samsung Galaxy A51 en Galaxy A50 hebben ook veel overeenkomsten. Zo zijn de prestaties van de interne hardware vergelijkbaar, ook al draait de A51 op een iets nieuwere Exynos 9611-chip en niet de 9610-processor die in de Galaxy A50 zit.

Ook hebben beide smartphones 4GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte, een usb-c-poort, nfc-ondersteuning, koptelefoonaansluiting en zit de vingerafdrukscanner bij beide telefoons onder het scherm. Verder beschikken de A51 en A50 allebei over een 4000 mAh-accu en gaat snelladen met 15 Watt.

Prijsverschil van 100 euro

Het prijsverschil tussen beide telefoons is wel fors. De Galaxy A51 haal je op het moment van schrijven in huis voor 370 euro, terwijl de Galaxy A50 in prijs is gezakt en zo’n 270 euro kost. In onze uitgebreide review, die we zo snel mogelijk publiceren, gaan we dieper op de verbeteringen van Galaxy A51. Houd Android Planet in de gaten daarom in de gaten via de website, onze officiële app of schrijf je in voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.