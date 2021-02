Dit jaar introduceert Samsung middenklasse telefoons met met een hoge verversingssnelheid. Bronnen van Sammobile bevestigen dat de Galaxy A52 en de Galaxy A72 beide een 90Hz-scherm krijgen. Voor de Galaxy A52 5G staat een 120Hz-scherm op de planning, een verversingssnelheid die we nu alleen bij high-end toestellen zien.

De komst van 120Hz-verversingssnelheid naar de Samsung Galaxy A52 5G – een middenklasse telefoon – is een primeur. Een hogere verversingssnelheid betekent dat het scherm zichzelf vaker per seconde ververst, waardoor het beeld vloeiender oogt, games beter speelbaar zijn en websites prettiger lezen. Met dank aan de krachtige processor, de Snapdragon 750G, kan het toestel met deze high-end specificatie uit de voeten.

Voor de 4G Samsung Galaxy A52 en Samsung Galaxy A72 voorspellen de bronnen van Sammobile een 90Hz-verversingssnelheid. Ook dit is een unicum. Voorgangers van deze middenklasse toestellen draaiden nog op 60Hz.

De bronnen van Sammobile claimen ook meer over de cameraspecificaties van de Samsung A52 5G te weten. De website schrijft dat het toestel een 64 megapixel hoofdcamera aan de achterzijde, een 12 megapixel groothoeklens, een 5 megapixel dieptecamera, een 5 megapixel macrocamera en tot slot een 32 megapixel camera aan de voorzijde. Een groothoeklens is ideaal voor het maken van landschapsfoto’s en de dieptecamera komt goed van pas bij het maken van portretfoto’s.

Wat we nog meer weten

Het is nog zeker wanneer Samsung de Galaxy A52 5G onthult. Het is echter de verwachting dat het niet lang meer duurt. Dankzij eerdere geruchten kunnen we al een aardig beeld van de indrukwekkende middenklasser schetsten. De opvolger van de Galaxy A51 krijgt naar verluidt een snellere processor, een grotere accu van 4500mAh en ongeveer hetzelfde design als zijn voorganger.

Ook zijn de vermeende adviesprijzen van de Galaxy A52 bekend. Voor het 4G-model betaal je 369 euro, waarmee de smartphone evenveel kost als zijn voorganger. De 5G-versie is wel een stukje duurder en kost 449 euro. Samsung brengt voor beide varianten nog opties met meer opslagruimte uit, die ook iets duurder zijn.

Over de Galaxy A72 is ook al het een en ander bekend. Het toestel krijgt – net als zijn voorganger – een 6,7 inch-scherm met dunne randen en een klein gat voor de selfiecamera. Verder zit opnieuw een vingerafdrukscanner onder het display en maakt de primaire camera foto’s in 64 megapixel. De mogelijke adviesprijs is eveneens gelekt: de A72 zou minstens 449 euro kosten.

