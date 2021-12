‘Samsung Galaxy A52(s) en A72 krijgen snel Android 12-update’

Gebruikers van de Samsung Galaxy A52, A52s en A72 hoeven niet lang meer te wachten op een Android 12-update, zo blijkt uit een nieuw bericht. Samsung zou de nieuwe Android-versie snel willen uitrollen.

Samsung is van plan om de Galaxy A52, Galaxy A52s en Galaxy A72 snel te voorzien van een Android 12-update. Dit blijkt uit informatie die Abhishek Yadav deelt op Twitter. Yadav duikt vaker op in Android-geruchten en kwam eerder met informatie over onaangekondigde smartphones van Oppo en Motorola. Wanneer de updates precies verschijnen is niet bekend, maar het zou niet lang meer moeten duren.

Dat Samsung de A52 en A72 vlot wil bijwerken naar Android 12 is overigens niet zo opvallend. Hoewel de smartphones fors goedkoper zijn dan bijvoorbeeld de Galaxy S21 en S21 Ultra, zijn ze wel veel populairder. De Galaxy A-telefoons worden goed verkocht en veel gebruikers zitten dus op de nieuwe features van Android-versie 12 te wachten.

Volgens Notebookcheck wordt in de Samsung Members-app aangegeven dat de upgrades voor de Galaxy A52 en A72 in februari gepland staan. Samsung heeft in het verleden echter vaker software-updates eerder dan verwacht uitgebracht. Het bedrijf rolde de nieuwste Android-versie onlangs al uit voor de S21, S21 Plus en S21 Ultra.

Over de Samsung A52(s) en A72

De Samsung Galaxy A52 en A72 werden dit jaar in maart aangekondigd en uitgebracht. De smartphones moeten het vooral hebben van hun prijs-kwaliteitverhouding en goede updatebeleid. Voor relatief weinig geld krijg je vlotte hardware, een stof- en waterdicht design, prima camera’s en een vloeiend amoled-scherm.

De Galaxy A52 en A72 zijn vrijwel identiek aan elkaar, op wat kleine verschillen na. Zo heeft de A72 een groter scherm van 6,7 inch (tegenover 6,5 inch van de A52), forsere 5000 mAh-accu én 8 megapixel-telelens. Met laatstgenoemde kan de telefoon 3x optisch inzoomen, oftewel inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De A52 heeft geen telelens, maar wel een losse dieptesensor voor portretfoto’s.

In augustus werd de Galaxy A52s aangekondigd. Het toestel is door een nieuwe processor krachtiger dan de ‘normale’ A52 en heeft standaard ondersteuning voor 5G. Verder zijn de specificaties precies hetzelfde. De A52, A52s en A72 krijgen drie grote Android-updates (naar Android 12, 13 en 14) en vier jaar lang beveiligingspatches.

