Het hoge woord is eruit: Samsung houdt een ‘Galaxy Awesome Unpacked-evenement’ op woensdag 17 maart. Het is zeer waarschijnlijk dat de presentatie gaat om twee nieuwe midrangers, de Samsung Galaxy A52 en A72.

Samsung Galaxy A52 presentatie: 17 maart 2021

De fabrikant heeft de datum van het event bekendgemaakt door onderstaande YouTube-stream alvast live te zetten. Net als enkele vorige Unpacked-evenementen is dit ook alleen online te volgen vanwege de coronapandemie. De presentatie bekijken kan naast YouTube ook via de website van Samsung zelf. Omcirkel 17 maart 16.00 Nederlandse tijd dus maar in je agenda, want dan gaan we allerlei nieuws zien.

Deze ronde is het zeer waarschijnlijk tijd voor de onthulling van twee nieuwe toestellen in de Galaxy A-serie. We wachten al even op de opvolgers van de Galaxy A51 en A71, die begin januari 2020 werden gepresenteerd. We gaan er dan ook vanuit dat tijdens het Galaxy Unpacked-event de Samsung A52 en Samsung A72 centraal staan. Of Samsung op dat event ook andere hardware presenteert is nog onbekend. Wel werkt de fabrikant naar verluidt aan smartwatches met Wear OS in plaats van het eigen Tizen.

Meer over Galaxy A52 en A72

Over de aankomende toestellen ligt nagenoeg alles inmiddels al op straat. Zo verwachten we van de A52 een 4G- en een 5G-model, zijn er al foto’s van het toestel gepubliceerd en weten we al dat de smartphone maandelijks een beveiligingsupdate krijgt. Meer weten over de A52? Check dan ook onze uitgebreide Samsung A52-pagina.

De Galaxy A72 wordt een groter (en duurder) toestel en alles over die telefoon lees je op onze Samsung A72-pagina. We hebben inmiddels al renders gezien die een uiterlijk tonen wat sterk op zijn voorganger lijkt. Ook de vermeende specs zijn al bekend. In de wandelgangen wordt gesproken over een scherm van 6,7 inch, een eigen Exynos-processor en vier camera’s op de achterkant.

