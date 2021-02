‘Samsung Galaxy A52 5G krijgt grotere accu dan voorganger’

De opvolger van de populaire Samsung Galaxy A51 krijgt een fors grotere accu. De Galaxy A52 5G, zoals het toestel zeer waarschijnlijk heet, zou een batterij hebben met een capaciteit van 4500 mAh.

Samsung Galaxy A52-accu is veel groter

Ter vergelijking: de Galaxy A51 heeft een accu van 4000 mAh. Uit informatie van de Chinese certificatie-autoriteit TENAA blijkt dat de A52 5G een 4500 mAh-batterij heeft, wat een flinke stap vooruit is. Omdat de Galaxy A52 5G naar verluidt niet veel groter is dan de A51, gaat de accuduur er mogelijk op vooruit, maar dit weten we niet zeker. Door de 5G-ondersteuning verbruikt de telefoon waarschijnlijk ook (iets) meer stroom.

Uit de informatie komt ook naar voren dat de Galaxy A52 op Android 11 draait en beschikt over dualsim-ondersteuning. Hierdoor kun je aan de slag met de nieuwste Android-features en is het mogelijk om twee simkaartjes in het toestel te stoppen. Dat is handig als je bijvoorbeeld zowel een privé als zakelijke telefoonnummer hebt.

Het lijkt er overigens niet op dat je de grotere accu van de Galaxy A52 ook sneller kan opladen. Volgens gelekte informatie ondersteunt het toestel opladen met maximaal 15 Watt, wat relatief langzaam is. Andere Samsung-telefoons, zoals de nieuwe S21, S21 Plus en S21 Ultra ondersteunen snelladen met 25 Watt.

Meer over de Galaxy A52 5G

Hoewel nog niet zeker is wanneer Samsung de Galaxy A52 5G onthult, verwachten we dat dit niet lang meer duurt. De opvolger van de Galaxy A51 krijgt naar verluidt een snellere processor en ongeveer hetzelfde design als zijn voorganger. Of er ook cameraverbeteringen zijn doorgevoerd, weten we niet.

Onlangs doken de vermeende adviesprijzen van de Galaxy A52 op. Voor het 4G-model betaal je 369 euro, waarmee de smartphone evenveel kost als zijn voorganger. De 5G-versie is met 449 euro wel een stukje duurder en Samsung brengt voor beide varianten nog opties met meer opslagruimte uit, die ook iets duurder zijn.

