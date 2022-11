Samsung Galaxy A52 krijgt nu Android 13-update in Nederland

Goed nieuws! Samsung is gestart met de uitrol van Android 13 voor de Galaxy A52. Daarmee krijgt de telefoon weer een boel nieuwe functies.

De eerste Nederlandse gebruikers van de Samsung Galaxy A52 krijgen nu de Android 13-update binnen. Dit meldt GalaxyClub, dat ook schrijft dat alleen de 4G-versie van de A52 wordt bijgewerkt. Heb je de 5G-uitvoering van de Galaxy A52 of de nieuwere Galaxy A52s, dan moet je nog wachten op de update.

De Android 13-upgrade is zo’n 2GB groot en introduceert de nieuwe One UI 5-software van Samsung. In de software-update zit bovendien de Android-beveiligingspatch van november 2022 verwerkt, waardoor de beveiliging van de A52 ook weer helemaal up-to-date is.

Als je een Galaxy A52 (4G) hebt, krijg je automatisch een melding als de update voor jou beschikbaar is. Het is ook mogelijk om handmatig op nieuwe softwareversies te controleren. Open de instellingen en ga naar ‘Software-update’. Tik vervolgens op ‘Downloaden en installeren’ en je ziet of je de update kan downloaden.

Android 13 is overigens de tweede grote Android-upgrade voor de Samsung A52. Het toestel werd in 2021 uitgebracht met Android 11 en kreeg later dat jaar de Android 12-software. De telefoon wordt in de toekomst sowieso nog voorzien van Android 14, de Android-versie die volgend jaar verschijnt. Samsung rolt ook maandelijks beveiligingsupdates uit voor de A52.

Dit is nieuw in Android 13 van Samsung

Android 13 is niet de meest spannende update van de afgelopen jaren en borduurt vooral voort op de vernieuwingen die Android 12 introduceerde. Desondanks heeft Samsung flink wat verbeteringen doorgevoerd. Zo heeft een One UI 5 een nieuwe look, met bijvoorbeeld aangepaste app-icoontjes. Daarnaast zijn er meer opties om het uiterlijk van Android te personaliseren.

Ook nieuw is het zogeheten Security en Privacy-dashboard, waar alle beveiliging- en privacyfuncties worden verzameld. Widgets zijn verbeterd en kun je nu ‘stapelen’, zodat je meer ruimte houdt op je homescreen. Samsung heeft tot slot knopjes duidelijker gemaakt, wat weer onderdeel is van het nieuwe design.

