Android 14-update voor Samsung Galaxy A52 nu te downloaden

Ook de Samsung Galaxy A52 krijgt nu een update naar Android 14. Nadat de Galaxy A52s al eerder de nieuwste versie kreeg, is vanaf nu de Android-upgrade te downloaden.

Android 14 is de nieuwste versie van het besturingssysteem en dus is het logisch dat je deze op je toestel wil ontvangen. De Samsung Galaxy A52, die in maart 2021 uitkwam, is nu aan de beurt voor een upgrade. Deze bestaat uit de One UI 6-schil en is op Android 14 gebaseerd.

De update is meer dan 2GB groot en bevat ook de beveiligingsupdate van december 2023. Deze patch maakt de smartphone weer veiliger en lost verschillende kleine bugs op. Het is dus zeker aan te raden om de update snel te downloaden als je in het bezit bent van een Galaxy A52. Doe dit wel via wifi om te voorkomen dat je je data ervoor gebruikt. Ook is het altijd goed om even een back-up te maken van je smartphone.

Je krijgt automatisch een notificatie als je de update kunt downloaden op je Samsung A52. Wil je er direct bij zijn? Ga dan naar de instellingen van je smartphone, tik op ‘Software-update’ en vervolgens ‘Downloaden en installeren’.

Naar verwachting is deze Android 14-update ook meteen de laatste grote update voor de Galaxy A52. Een upgrade naar bijvoorbeeld Android 15 zit er voor het toestel niet meer in. De telefoon lanceerde met Android 11 en heeft sinds de release updates naar Android-versies 12 en 13 gekregen.

Android 14 brengt een aantal vernieuwingen en verbeteringen naar de Galaxy A52, voornamelijk door Samsung’s eigen schil: One UI 6. Zo is er Quick Panel, het scherm dat je te zien krijgt als je vanaf de bovenkant van je scherm naar beneden sleept. Vanaf de Android 14-update is dit scherm beter geordend, zodat veelgebruikte apps meer ruimte krijgen.

Ook de weer-app van Samsung is na de update veranderd. Zo krijg je voortaan widgets, waardoor je in een oogopslag kunt zien hoeveel regen er gaat vallen, wat de luchtvochtigheidsgraad is en welke windkracht geldt. Allemaal informatie die je snel en overzichtelijk wil hebben.

Verder krijg je meer opties voor de klok op je vergrendelscherm. Kies bijvoorbeeld een analoge klok met een wijzerplaat, of een minimalistisch digitaal klokje. Ook kun je zelf kiezen waar de tijd weergegeven wordt. Handig om bijvoorbeeld te verplaatsen als hij volledig over een gezicht op een foto-achtergrond zit.

Er is nog veel meer te ontdekken in One UI 6. Nieuwsgierig wat je straks nog meer op je A52 terug kan vinden dankzij de nieuwste Android-update? In onze uitgebreide Android 14 review vertellen we je er alles over. De software-update was eind november beschikbaar voor Google Pixel-smartphones en de nieuwere Galaxy S-smartphones van Samsung.

Android 14 verschijnt de komende maanden op meer smartphones. Wil je weten of jouw toestel de update krijgt en wanneer je deze kunt verwachten? Check dan regelmatig ons Android 14 update-overzicht, zodat je op de hoogte blijft.

Heb jij Android 14 al geïnstalleerd op je Samsung Galaxy A52? Wat vind je van de nieuwe functies? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel!

