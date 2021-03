Als je de Samsung Galaxy A52 of Galaxy A72 koopt, hoe zit het dan met de software-ondersteuning? In dit artikel lees je hoeveel Android-updates je kan verwachten en hoe lang Samsung de telefoons bijwerkt.

Met de Galaxy A52 (5G) en Galaxy A72 brengt Samsung misschien wel zijn belangrijkste smartphones van dit jaar uit. De toestellen volgen de Galaxy A51 en A71 van vorig jaar op, die in Nederland heel populair zijn. De nieuwe A52 en A72 introduceren grote verbeteringen (waarover later meer) en zijn al verkrijgbaar in Nederland.

Als je één van de nieuwe Galaxy A-telefoons aanschaft, kun je rekenen op een goede software-ondersteuning. Samsung brengt drie grote Android-updates voor de A52 en A72 uit en belooft de telefoons vier jaar lang van Android-beveiligingspatches te voorzien. Omdat de smartphones draaien op Android 11, ben je dus zeker van updates naar Android 12, 13 en 14. De beveiligingspatches rollen tot het voorjaar van 2025 uit.

Het is onduidelijk of de Samsung A52 en Samsung A72 maandelijks updates krijgen, of ieder kwartaal een beveiligingsupdate ontvangen. Bij de A52 lijkt het erop dat ‘ie iedere maand nieuwe software krijgt, maar voor de A72 is dit onduidelijk. Zodra hier meer over bekend is, werken we dit artikel bij.

Meer over de Samsung Galaxy A52 en A72

De Samsung Galaxy A52 en A72 hebben een nieuw design en verbeterde schermen van respectievelijk 6,5 en 6,7 inch. De displays zijn helderder, maar hebben ook een hogere ververssnelheid van 90Hz. Daardoor zien beelden er veel vloeiender uit, en dat merk je bijvoorbeeld bij het scrollen. De Galaxy A52 5G, die ook het nieuwe mobiele netwerk ondersteunt, heeft zelfs een 120Hz-scherm.

Daarnaast beschikken de A52 en A72 over een waterdichte behuizing en grotere accu’s. Ze laden sneller op, al moet je bij de Galaxy A52 de snelste oplader nog wel los aanschaffen. Bij de A72 zit deze wel in het doosje. Ook de camera’s zijn verbeterd en de Galaxy A72 heeft bijvoorbeeld een telelens om 3x optisch (zonder kwaliteitsverlies) in te zoomen.

De Samsung Galaxy A52 heeft een adviesprijs van 349 euro en is sinds deze week te koop. Voor de Samsung A72 betaal je 449 euro. Ga je voor de 5G-versie van de A52, dan ben je 429 euro kwijt. De toestellen zijn in vier kleuren verkrijgbaar: zwart, wit, paars en blauw.

