Door de gelekte beelden van de Samsung Galaxy A52 blijft er nog weinig te raden over. Het toestel uit de populaire middenklasse-serie was al goed zichtbaar in renders. En nu, voorafgaand aan de officiële lancering, is het toestel op camera vastgelegd.

Samsung Galaxy A52 foto’s laten weinig te raden over

Met dank aan Twitter-gebruiker Ahmed Qwaider zijn er foto’s van de Samsung Galaxy A52 opgedoken. Er is hierdoor een duidelijk beeld van het toestel vanuit iedere hoek. Het ontwerp ziet er luxe uit, mede door de matte uitvoering. Ook de gekleurde lijnen op de achterkant zijn verdwijnen, wat zorgt voor een meer simplistische uitstraling vergeleken met de Galaxy A51.

In tegenstelling tot de achterkant lijkt de voorkant van de Samsung Galaxy A52 wel veel op zijn voorganger. Dit is niet heel verrassend aangezien de voorzijde voor het overgrote deel uit scherm bestaat. De veranderingen zijn vooral onder het display te vinden. Zo ondersteunt de Galaxy A52 de verversingssnelheid van 90 Hz (en zelfs 120 Hz op het 5G-model) voor vloeiendere animaties tijdens het scrollen en gamen,

De gelekte Samsung Galaxy A52 foto’s, bevestigen ook dat het toestel water- en stofbestendig is. Dit is opvallend, omdat dit niet vaak voorkomt bij toestellen uit de middenklasse. Ook is de Galaxy A52 uitgerust met een 64 megapixels hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Zo zijn foto’s ook bij een bewegend onderwerp of een trillende hand van de fotograaf scherp.

De lancering van de Samsung Galaxy A52 is op 26 maart. De prijs lijkt na onderzoek van GalaxyClub ook al vastgesteld te zijn. Het ziet er naar uit dat de Galaxy A52 Europa voor 369 euro over de toonbank gaat. De verkoopprijs is hiermee vergelijkbaar met die van de Galaxy A51 eind 2019.

Op de hoogte blijven de aanstaande Galaxy A52 release? Houd dan deze website dan in de gaten, download de Android Planet-app of schrijf je gratis in voor onze nieuwsbrief.