Samsung Galaxy A52 wordt niet met snellader geleverd

Samsung levert de Galaxy A52 met een 15 watt oplader. Dit is opvallend, omdat het toestel snelladen met 25 watt ondersteunt. De ‘echte’ snellader moet je dus los aanschaffen.

Samsung Galaxy A52 wordt geleverd met 15 Watt-oplader

De Galaxy A52 is vandaag officieel door Samsung aangekondigd. We kunnen nu met zekerheid vaststellen dat het toestel snelladen met 25 Watt ondersteunt. Samsung levert de Galaxy A52 echter met een tragere 15 Watt-adapter.

Ondanks dat de Galaxy A52 niet wordt geleverd met een oplader van 25 Watt, is de midranger nog steeds een interessante opvolger van de Galaxy A51 van vorig jaar. Dit toestel werd eveneens geleverd met een oplader van 15 Watt, maar zonder mogelijkheid tot snelladen met 25 Watt.

Naast de mogelijkheid van snelladen – zij het met apart aangeschafte 25 Watt-oplader – is de Galaxy A52 ook op andere fronten flink verbeterd. Zo beschikt het nieuwe Samsung-toestel over een vloeiend 90Hz-scherm waardoor het scherm veel soepelere beelden toont. Ook beschikt de A52 over een grotere accu en een nieuw design. Bovendien is de behuizing stof- en waterdicht.

Het ontbreken van een oplader van 25 Watt in de Galaxy A52-doos maakt het toestel niet tot een slechte telefoon. Wel is het iets om over na te denken, vooral als je van plan was de Galaxy A52 aan te schaffen met de verwachting dat je direct uit de doos gebruik kunt maken van snelladen.

Galaxy A52 5G

Naast de Galaxy A52 presenteert Samsung ook de Galaxy A52 5G, die – zoals de naam van het toestel al verraad – overweg kan met het nieuwe mobiele netwerk. De smartphone is daardoor iets toekomstbestendiger dan het 4G-model. De Galaxy A52 5G is verder vrijwel identiek aan zijn goedkopere broertje en wordt ook geleverd met een 15 Watt-adapter. Er zijn enkele verschillen, zo is het 5G-toestel met een andere processor uitgerust.

Ook beschikt de telefoon over een 120Hz-scherm, in plaats van 90Hz. Dit houdt in dat het display 120 keer per seconde wordt vernieuwd, wat in vloeiende animaties resulteert en ervoor zorgt de A52 5G erg snel in gebruik aanvoelt.

