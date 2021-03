Samsung presenteert vandaag om 15:00 via een livestream nieuwe Galaxy-smartphones, waarschijnlijk de A52 en A72. Je kunt de videopresentatie hier volgen om op de hoogte te blijven van de toestellen.

Update: Samsung heeft de Galaxy A52, A52 5G en Galaxy A72 officieel aangekondigd!

Volg de Samsung Galaxy A52 livestream

Na maanden van geruchten is het vanmiddag eindelijk zover. Om 15:00 uur Nederlandse tijd start Samsung de livestream van het digitale Galaxy Awesome Unpacked-evenement. Tal van lekken, aangevuld met hints van de fabrikant, wijzen op de komst van de Galaxy A52 en A72.

Deze smartphones volgen de razend populaire Galaxy A51 en A71 van vorig jaar op. Vanwege de coronapandemie vindt het Unpacked-evenement volledig digitaal plaats. Dat heeft als voordeel dat je de presentatie op je gemak kunt bekijken via onderstaande YouTube-livestream.

Meer over de Galaxy A52 en A72

In aanloop naar de presentatie zijn vrijwel alle details van de A52 en A72 gelekt. Zo is het duidelijk dat de Galaxy A52 in twee verschillende uitvoeringen komt, met 4G en 5G en andere specificaties. Samsung heeft ook al verklapt dat de A52 maandelijks beveiligingsupdates krijgt, er zijn foto’s van het toestel gelekt en we denken te weten wat de prijzen van de Galaxy A52 en A72 worden.

De geruchten wijzen op interessante verbeteringen voor de betaalbare smartphones. Zo krijgen ze naar verluidt een stof- en waterdichte behuizing en een soepel 120Hz-scherm. Daarnaast zouden de toestellen grote accu’s en veel werk- en opslaggeheugen hebben. De Galaxy A52 en A72 draaien uit de doos op Android 11 en krijgen waarschijnlijk drie versie-updates. Onlangs maakte Samsung al bekend dat al zijn smartphones niet meer drie, maar vier jaar beveiligingsupdates ontvangen. Dit geldt ook voor nieuwe modellen.

Vanmiddag zal blijken in hoeverre de gelekte informatie klopt. Houd Android Planet in de gaten voor het laatste nieuws omtrent de smartphones, bijvoorbeeld door onze gratis app te downloaden of je aan te melden voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

