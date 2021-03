Samsung heeft eindelijk de Galaxy A52, Galaxy A52 5G en Galaxy A72 aangekondigd. De smartphones volgen de populaire Galaxy A51 en A71 op en zijn op veel punten flink verbeterd. We vertellen je er alles over.

Samsung Galaxy A52 officieel: dit moet je weten

Na heel veel geruchten, gelekte afbeeldingen en specificaties zijn de Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72 eindelijk officieel gepresenteerd. De smartphones werden tijdens het Galaxy Awesome Unpacked-event getoond en zijn binnenkort verkrijgbaar. De toestellen volgen de Galaxy A51 en A71 van vorig jaar op, die erg populair zijn in Nederland.

De Galaxy A52 verschijnt in twee versies: eentje met 4G en een duurder 5G-model. Voor de instapversie betaal je 349 euro, terwijl de 5G-variant voor 429 euro over de toonbank gaat. De Galaxy A72, die alleen met 4G-ondersteuning verschijnt, kost 449 euro. Daarmee zijn de nieuwe Galaxy A-telefoons iets goedkoper dan hun voorgangers. De telefoons zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland.

De Galaxy A52 is flink verbeterd en beschikt bijvoorbeeld over een vloeiend 90Hz-scherm, grotere accu, snellere accu en nieuw design. De behuizing is bovendien stof- en waterdicht. Hieronder zetten we de belangrijkste specificaties op een rijtje.

6,5 inch-super-amoled-scherm met full-hd-resolutie

90Hz-ondersteuning voor soepel beeld

Octacore-processor met 128/256GB opslagruimte

Draait op Android 11, krijgt vier jaar lang updates

4500 mAh-accu met 25 Watt-snelladen

Behuizing is stof- en waterdicht (IP67-certificatie)

Vier camera’s op de achterkant: 64 + 12 + 5 + 5 megapixel

32 megapixel-frontcamera voor selfies en videobellen

Stereospeakers, usb-c, nfc en vingerafdrukscanner onder scherm

Verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, blauw, wit en paars

Net als zijn voorganger heeft de Galaxy A52 een 6,5 inch-super-amoled-scherm met een scherpe full-hd-resolutie. Nieuw is dat het display 90 keer per seconde ververst en daardoor veel soepelere beelden toont. Het scherm is bovendien een stuk helderder, waardoor je het ook in fel zonlicht goed kan aflezen. De schermranden zijn dun en bovenin zit een gaatje voor de selfiecamera.

Ook de accu heeft een upgrade gekregen. De batterij is met 4500 mAh niet alleen groter, maar laadt ook een stuk sneller op dan de A51. Volgens Samsung kun je twee dagen met de accu doen. De vingerafdrukscanner zit – net als bij de Galaxy S21 – onder het scherm en gebruik je om de telefoon veilig te ontgrendelen.

Op de achterkant zit een nieuwe 64 megapixel-camera, die betere foto’s in het donker moet maken. Dit komt mede door de optische beeldstabilisatie. Ook aanwezig is een 12 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s, 5 megapixel-macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij en 5 megapixel-dieptesensor. Laatstgenoemde helpt bij het maken van portretfoto’s met een scherptediepte-effect.

Galaxy A52 5G: 120Hz-scherm

Samsung presenteert ook de Galaxy A52 5G, die – zoals de naam van het toestel al verklapt – overweg kan met het nieuwe mobiele netwerk. Daardoor is de smartphone iets toekomstbestendiger dan het 4G-model. De Galaxy A52 5G is verder vrijwel identiek aan zijn goedkopere broertje, maar heeft wel een andere processor.

Ook beschikt de telefoon over een 120Hz-scherm, in plaats van 90Hz. Dit betekent dat het display 120 keer per seconde wordt vernieuwd, wat in hele vloeiende animaties resulteert. Deze feature kennen we ook van de Galaxy S21 Ultra en zorgt ervoor dat de A52 5G erg snel in gebruik aanvoelt.

Net als de Galaxy A52 en A72 draait de Galaxy A52 5G op Android 11 met de One UI-software van Samsung. Het bedrijf belooft de nieuwe smartphones minstens vier jaar lang van updates te voorzien, wat erg lang is. Hierdoor is het updatebeleid zelfs beter dan dat van Google. Je kan rekenen op drie grote Android-updates: naar versie 12, 13 en 14.

Galaxy A72: groter scherm en zoomcamera

Tot slot heeft Samsung de Galaxy A72 onthuld. Dit de grootste en meest uitgebreide smartphone van het drietal. De A72 heeft een fors 6,7 inch-scherm met 90Hz-ondersteuning. De accu is met 5000 mAh ook een stuk groter en moet ook twee dagen op een volle lading meegaan. Het design en de andere features zijn verder vergelijkbaar met die van de Galaxy A52 (5G).

Wel opvallend zijn de camera’s van de Galaxy A72. Vooral de 8 megapixel-telelens springt in het oog, waarmee je tot 3x optisch kan zoomen. Hierbij gaat er geen kwaliteit verloren als je het beeld dichterbij haalt. Het is ook mogelijk om tot 30x digitaal te zoomen. De telelens en 64 megapixel-hoofdcamera hebben optische beeldstabilisatie, waardoor beelden (ook in het donker) scherper zijn.

6,7 inch-super-amoled-scherm (full hd) met 90Hz

Octacore-processor met 6/8GB werkgeheugen en 128GB/256GB opslag

Vier camera’s op de achterkant, 32 megapixel-selfiecamera

5000 mAh-accu laadt snel op (25 Watt)

Toestel is stof- en waterdicht

Verschijnt in vier kleuren: zwart, blauw, wit en paars

Vingerafdrukscanner onder het scherm

Belangrijk om te weten is dat de Galaxy A72 alleen 4G ondersteunt en dus niet overweg kan met 5G. De processor is wel iets sneller en het toestel heeft veel werk- en opslaggeheugen. Dat laatste kun je uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje, al is dit ook mogelijk bij de A52 en A52 5G.

Samsung Galaxy A52 (5G) en A72 prijs en release

De Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G en Galaxy A72 5G hebben een adviesprijs van respectievelijk 349, 429 en 449 euro. Voor de 256GB-versie van de A52 betaal je 409 euro. Vanaf vandaag zijn de nieuwe toestellen te koop in Nederland, waarbij je kan kiezen uit verschillende kleuren.

Samsung Galaxy A52 (128GB): 349 euro

Samsung Galaxy A52 (256GB): 409 euro

Samsung Galaxy A52 (5G, 128GB): 429 euro

Samsung Galaxy A72 (128GB: 449 euro

Kleuren (alle modellen): paars, blauw, zwart en wit