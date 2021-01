Gerucht: Samsung Galaxy A52 laadt niet sneller op dan voorganger

De opvolger van de populaire Samsung Galaxy A51 krijgt helaas geen snellere oplader, zo blijkt uit nieuwe informatie. Samsung lijkt vast te houden aan de relatief langzame 15 Watt-adapter.

Samsung Galaxy A52 opladen gaat niet sneller

De website MySmartPrice heeft een certificatie van 3C uit China ontdekt en daaruit blijkt dat de Samsung Galaxy A52 met maximaal 15 Watt oplaadt. Dit betekent dat de nog onaangekondigde midranger er qua oplaadsnelheid niet op vooruit gaat. Bij de Galaxy A51 (en ook de oudere Galaxy A50) gaat het bijvullen van de accu ook met maximaal 15 Watt.

Veel Samsung-smartphones, zoals de Galaxy S20 en Note 20, kunnen veel sneller opladen dankzij de aanwezige 25 Watt-snellaadtechniek. Ook de goedkopere Galaxy M51 ondersteunt dit. Het is dus jammer dat de Galaxy A52, die één van de populairste Android-telefoons van dit moment moet opvolgen, blijft steken op 15 Watt. In onze review van de Galaxy A51 schreven we al dat het opladen niet erg vlot gaat. Na een half uur laden is 35 procent van de accu gevuld en volledig opladen duurt zo’n twee uur.

Volgens geruchten krijgt de Galaxy A52 wel snellere hardware dan zijn voorganger. Zo zou de 4G-variant voorzien zijn van een Snapdragon 720G-chip, terwijl de 5G-versie een Snapdragon 750G-processor moet hebben. De huidige Galaxy A51 draait op een Exynos 9611-chip van Samsung zelf, die niet heel snel is.

Wat we weten over de Galaxy A52 (5G)

Het is onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A52 officieel aankondigt, maar er zijn al wel renders van de smartphone opgedoken. De beelden tonen dat de A52 er ongeveer hetzelfde uitziet als zijn voorganger, maar wel iets groter is. Mogelijk betekent dit dat de telefoon ook een grotere accu heeft.

Op de achterkant van de Galaxy A52 zitten vermoedelijk vier camera’s, waarbij de hoofdcamera foto’s maakt met 64 megapixel. De verwachting is dat verder een groothoeklens, macrocamera en dieptesensor aanwezig zijn, net als bij de Galaxy A51. Samsung bracht al de Galaxy A42 5G in Nederland uit en lijkt ook te werken aan de Galaxy A32.

