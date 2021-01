De Samsung Galaxy A52 en A72 zijn nog niet aangekondigd, maar door een nieuw gerucht krijgen we alvast een idee van de adviesprijzen. De Galaxy A52 wordt mogelijk even duur als zijn voorganger.

‘Samsung Galaxy A52 prijs gelekt’

Het lijkt erop dat de eerste prijzen van de Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72 online zijn verschenen. Website GalaxyClub meldt dat op Idealo, een Duitse prijsvergelijker, te zien was wat de nieuwe Galaxy A-telefoons gaan kosten. De prijzen zijn inmiddels offline gehaald. Het is echter onduidelijk hoe betrouwbaar de informatie is, dus we nemen het gerucht vooralsnog met een korreltje zout.

Volgens de bron heeft de Galaxy A52 een adviesprijs van 369 euro voor het 4G-model (en 128GB opslag), waarmee de telefoon even duur is als de Galaxy A51 van vorig jaar. De 4G-variant met 256GB aan opslagruimte moet 429 euro kosten. Ook komen vermoedelijk twee 5G-versies: met 128GB (449 euro) en 256GB opslag (509 euro).

De Galaxy A71 is iets duurder en begint bij 449 euro. Daarvoor krijg je het 4G- en 128GB-model, terwijl je voor de versie met 256GB 509 euro betaalt. De prijzen voor de 5G-versie ontbreken nog, maar deze liggen waarschijnlijk hoger. Als gezegd is het onduidelijk of de prijzen kloppen; daarvoor moeten we de officiële aankondiging van Samsung afwachten. We denken dat de A52 en A72 binnenkort worden onthuld.

Wat we nog meer weten

Het is onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A52 en A72 uit de doeken doet, maar er zijn al wel renders van de smartphones opgedoken. De beelden tonen dat de A52 er ongeveer hetzelfde uitziet als zijn voorganger, maar wel iets groter is. Mogelijk betekent dit dat de telefoon ook een grotere accu heeft. Volgens geruchten voert Samsung geen verbeteringen door wat de oplaadsnelheid betreft.

De Galaxy A72 krijgt – net als zijn voorganger – een 6,7 inch-scherm met dunne randen en een klein gat voor de selfiecamera. Ook zit opnieuw een vingerafdrukscanner onder het display, terwijl de primaire camera foto’s in 64 megapixel zou maken. Naar verluidt worden zowel de A52 als A72 aangedreven door de Snapdragon 720G-processor.

