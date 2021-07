Samsung Galaxy A52- en A72-update verbetert de camera en meer

Samsung rolt een update uit naar de Galaxy A52 en A72 die de cameraprestaties moet verbeteren. De grote update pakt ook de beveiliging, belkwaliteit en gezichtsontgrendeling aan. Lees hier alles over de verbeteringen.

De Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72 horen bij de populairste midrange-smartphones van dit moment. Voor de grote groep gebruikers is er nu goed nieuws: Samsung heeft een update vrijgegeven die de features van de smartphones verder verbetert.

Deze update rolt gefaseerd uit, waardoor het nog een paar dagen kan duren voordat hij op jouw A52 of A72 beschikbaar is. Goed om te weten is dat de update uitkomt voor zowel de 4G- als 5G-versie van de A52. Je kan de update het beste via een wifi-verbinding downloaden, want hij is ruim 1,2GB groot.

De grote update voert dan ook veel verbeteringen door. Met name de camera is aangepakt. Samsung belooft dat de A52 en A72 na de update mooiere foto’s maken, de camera-app stabieler werkt en de galerij-app uit meerdere foto’s de beste kan aanraden. Het uiterlijk van de galerij-app is ook iets aangepast.

Meer aanpassingen

Daarnaast verbetert de update de belkwaliteit van de smartphone en moet de gezichtsontgrendeling via de selfiecamera stabieler werken. Goed om te weten is dat deze vorm van gezichtsontgrendeling relatief onveilig is, omdat het alleen via de selfiecamera gaat en niet via aanvullende sensoren.

Samsung voegt aan de update van de A52 ook de Android-beveiligingsupdate van juli toe. Voor de A72 lijkt dat niet te gelden. Galaxy A72-bezitters uit Latijns-Amerikaanse landen zeggen dat ze na het updaten nog op de juni-update zitten. Als dat klopt, zal Samsung de juli-update binnenkort los beschikbaar stellen. Een beveiligingspatch lost opgeloste kwetsbaarheden in de Android-software op, waardoor je je toestel veiliger kan gebruiken.

Wil je meer weten over de Galaxy A52 of A72? Hier vind je de Galaxy A52 review en de videoreview zie je hieronder. Check hier de Galaxy A72 review. Liever kijken? Check dan onze Galaxy A72-videoreview.

Heb jij de update al binnen op je Galaxy A52 of A72? We horen het graag in de reacties onder dit artikel.

