Hoewel de Samsung Galaxy A52 nog officieel moet worden aangekondigd, is het updatebeleid voor het toestel nu al bekend. De Zuid-Koreaanse fabrikant gaat straks iedere maand een beveiligingsupdate voor het toestel uitbrengen.

Lees verder na de advertentie.

De Samsung Galaxy A52 krijgt na de release iedere maand een beveiligingsupdate. De website GalaxyClub meldt dat Samsung het toestel al op zijn officiële updatepagina heeft gezet, waar het bedrijf bijhoudt hoe vaak zijn smartphones een beveiligingspatch ontvangen. Dat is opvallend, want de Galaxy A52 moet nog worden aangekondigd.

De Galaxy A52 5G staat in het lijstje met toestellen dat iedere maand van een Android-beveiligingspatch wordt voorzien. Zijn voorganger, de populaire Galaxy A51, krijgt ieder kwartaal een update en op dit gebied is de A52 dus een vooruitgang. De Samsung A52 wordt sneller bijgewerkt en is dus ook beter beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De Galaxy A50 uit 2019 staat overigens ook nog steeds bij het rijtje met maandelijkse updates, net als de meeste high-end smartphones van Samsung. Denk bijvoorbeeld aan de Galaxy S21-, Galaxy S20– en Note-telefoons. Veel goedkopere telefoons, zoals de Samsung A41 en A71, krijgen maar één keer per kwartaal een beveiligingsupdate.

De verwachting is dat de Samsung Galaxy A52 op Android 11 draait, de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. Samsung maakte onlangs bekend dat smartphones vier jaar lang van beveiligingspatches worden voorzien, en de populairste toestellen krijgen bovendien drie grote Android-versie-updates. Met het updatebeleid voor de Galaxy A52 lijkt het dus wel goed te zitten.

Wat we nog meer weten over de Galaxy A52

De Samsung Galaxy A52 is de afgelopen weken veelvuldig gelekt, waardoor we al veel weten over de aankomende midranger. Zo heeft de smartphone waarschijnlijk een groot 6,5 inch-amoled-scherm met een hoge ververssnelheid van 90 of 120Hz. Dit betekent dat animaties en beelden veel vloeiender worden getoond, waardoor het toestel ook sneller aanvoelt.

Daarnaast zou de A52 vier camera’s achterop hebben en beschikken over een grotere 4500 mAh-accu en snellere processor. Naast een 5G-model zou ook een 4G-versie verschijnen, die ook goedkoper is. Volgens geruchten gaat de 4G-variant 369 euro kosten, terwijl de 5G-versie voor 449 euro verkocht moet worden.

Houd de website in de gaten om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Galaxy A52 (5G). Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app om niets te missen.

Lees meer over Samsung: