‘Samsung Galaxy A52 mogelijk minder goed verkrijgbaar door chiptekorten’

De verkrijgbaarheid van de Samsung Galaxy A52 en A72 staat onder druk omdat Samsung door chiptekorten minder toestellen kan produceren. Dat meldt een doorgaans betrouwbare bron. Nederland is één van de weinige landen waar de A52 en A72 al te koop zijn.

Galaxy A52 en A72 verkrijgbaarheid onder druk

Samsung presenteerde de Galaxy A52 en A72 officieel in maart en bracht ze nog die maand uit in Nederland en een handvol andere landen. In veel landen zijn de smartphones nog niet te koop. De Zuid-Koreaanse website The Elec claimt dat Samsung eind april voor ogen had voor een wereldwijde release, maar dat dit niet gelukt is omdat de productie van de smartphones tegenvalt.

Samsung zou minder exemplaren van de A52 en A72 kunnen produceren omdat het te weinig cruciale chips geleverd krijgt van partners. Zonder die chips werken de smartphones niet. De productie van dit soort chips staat wereldwijd ernstig onder druk; de vraag is simpelweg groter dan het aanbod. Vanwege de technische uitdagingen is het lastig om de productie te vergroten. Experts van onder meer processorfabrikanten waarschuwen dat de tekorten nog één tot twee jaar kunnen aanhouden.

Allerlei sectoren ondervinden daar steeds meer last van. Zo liggen autofabrieken steeds vaker stil, waarschuwen merken voor een slechtere verkrijgbaarheid van huishoudelijke apparatuur en stellen smartphonemerken nieuwe modellen uit. Zo maakte Samsung eerder dit jaar al bekend dat het in 2021 waarschijnlijk geen Galaxy Note-smartphone uitbrengt vanwege het chiptekort.

Galaxy A52 of A72 kopen

De Samsung Galaxy A52 en A72 zijn beperkt uitgebracht, maar het is niet duidelijk wat het chiptekort verder gaat betekenen voor de release. Op dit moment zijn de toestellen nog goed leverbaar in Nederland. Zo kun je de Galaxy A52 met abonnement in huis halen of natuurlijk een losse Galaxy A52 aanschaffen. Ook de Galaxy A72 is los te koop. Hier vind je de beste deals van de Galaxy A72 met abonnement.

Ben je nog niet zo bekend met de smartphones? Android Planet heeft ze uitgebreid getest. Hier check je onze Samsung Galaxy A52 review, die je ook hieronder kan bekijken. De Samsung Galaxy A72 review lees je hier.

