Samsung Galaxy A52 vs Galaxy A51: de 5 belangrijkste verschillen

Nu de Samsung Galaxy A52 officieel is aangekondigd, is het tijd om ‘m te vergelijken met zijn voorganger. Wat zijn de belangrijkste verbeteringen en hoe groot zijn de verschillen? Je leest het in dit artikel.

Samsung Galaxy A52 vs Galaxy A51: een vergelijking

Samsung heeft de langverwachte Galaxy A52 gepresenteerd. De smartphone volgt de Galaxy A51 op, die in Nederland erg populair is. Daarom hoort de A52 stiekem bij de belangrijkste Android-lanceringen van dit jaar, ondanks dat de smartphone slechts 349 euro kost.

De Galaxy A52 introduceert de nodige verbeteringen en is op papier een betere deal dan de A51 van vorig jaar, door de betere prijs-kwaliteitverhouding. Maar wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de toestellen? Android Planet zet de vijf belangrijkste op een rijtje. Lees je mee?

1. Vloeiend 90/120Hz-scherm

Eén van de belangrijkste verbeteringen van de Samsung Galaxy A52 heeft te maken met het scherm. Het gaat opnieuw om een super-amoled-display van 6,5 inch, dat fraaie kleuren en diepte zwarttinten toont. Wel is het scherm van de A52 een stuk helderder dan dat van de A51. Hierdoor kun je de telefoon beter aflezen in de zon.

De nieuwe Samsung Galaxy A52.

Belangrijker is dat de ververssnelheid omhoog is gegaan. De Galaxy A52 heeft een 90Hz-display en als je voor de 5G-versie kiest, krijg je een nog vloeiender 120Hz-scherm. Dit betekent dat het scherm 90 of 120 keer per seconde wordt vernieuwd, en daardoor voelt alles veel vloeiender aan. Dit merk je vooral als je flink gaat scrollen, door de interface bladert of een game speelt.

Het scherm heeft verder een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, net als de Galaxy A51. De bezels (rondom het display) zijn dun en bovenin zit een klein gat voor de selfiecamera. Hierdoor lijkt de Samsung A52 op bijvoorbeeld de Galaxy S21 en veel andere toestellen van het bedrijf.

2. 5G-ondersteuning

Ook nieuw: Samsung brengt een 5G-versie uit van de nieuwe Galaxy A52. Voor dit toestel betaal je een paar tientjes meer, maar dan ben je wel klaar voor het nieuwe mobiele netwerk. 5G is al in Nederland beschikbaar, maar op dit moment heb je er nog niet heel veel aan. De snelheidsverbeteringen zijn beperkt en hier komt volgend jaar pas verandering in. Koop je de Galaxy A52 5G, dan heb je wel een smartphone die toekomstbestendiger is.

De populaire Samsung Galaxy A51 van vorig jaar.

3. Stof- en waterdicht

Een andere nieuwe feature is de IP67-certificatie van de Samsung Galaxy A52. Hierdoor is de behuizing stof- en waterdicht, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken als je de telefoon bijvoorbeeld in het toilet laat vallen, of in een flinke regenbui gebruikt.

Samsung zegt dat de telefoon maximaal 30 minuten overleeft in water op maximaal één meter diepte. De Galaxy A51 is op dit gebied een stuk kwetsbaarder en kan dus minder goed tegen de elementen.

4. Grotere accu laadt sneller op

Samsung heeft de Galaxy A52 verder een grotere accu gegeven. Die heeft een capaciteit van 4500 mAh en dat is een fijne vooruitgang ten opzichte van de A51, die een 4000 mAh-accu heeft. Volgens Samsung gaat de A52 op een volle lading tot twee dagen mee, wat netjes is. Hoe goed de accuduur in de praktijk is, moeten we nog testen. Houd Android Planet hier de komende tijd voor in de gaten.

Daarnaast laadt de Samsung Galaxy A52 sneller op dan zijn voorganger. Het toestel ondersteunt snelladen met maximaal 25 Watt, net als de veel duurdere Galaxy S21 Ultra. Maar: je moet dan wel de 25 Watt-snellader los aanschaffen, want in het doosje zit nog steeds een 15 Watt-adapter. Hierdoor duurt het nog iets langer om de A52 op te laden, omdat de batterij groter is. Alleen als je de 25 Watt-stekker koopt, ga je een grote vooruitgang in oplaadsnelheid zien.

Wel fijn: Samsung levert standaard een oplader mee met de Galaxy A52 (5G). Bij de Galaxy S21-telefoons liet het bedrijf voor het eerst de adapter weg, maar bij de nieuwe Galaxy A-telefoons zit ‘ie gewoon in het doosje. Dat is fijn.

5. Verbeterde camera’s

Tot slot heeft Samsung de nodige cameraverbeteringen doorgevoerd. De Galaxy A52 heeft net als zijn voorganger vier camera’s achtrop. Het gaat om een nieuwe 64 megapixel-hoofdcamera, die scherpere plaatjes moet maken én over optische beeldstabilisatie beschikt. Dat laatste zorgt ervoor dat foto’s ook scherp zijn als je trillende handen hebt, maar is ook gunstig bij het maken van video’s. Beelden ogen dan simpelweg stabieler.

De optische beeldstabilisatie (OIS) is ook handig als je in het donker gaat fotograferen. Handbewegingen worden dan extra snel door de camera opgepikt, waardoor kiekjes al gauw onscherp zijn. De OIS voorkomt dit en zorgt er dus voor dat je ook bij mindere lichtomstandigheden mooie kiekjes vastlegt.

Verder heeft de Galaxy A52 een 12 megapixel-groothoeklens voor als je meer op beeld wil zetten, 5 megapixel-macrocamera voor close-ups en een 5 megapixel-dieptesensor. Voor het maken van selfies en houden van videogesprekken is een 32 megapixel-frontcamera aanwezig. Die zit als gezegd in een cameragat bovenin het scherm.

Samsung Galaxy A51 release en prijs

De Samsung Galaxy A52 is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland voor 349 euro. Je krijgt dan het 128GB-model. Wil je 256GB aan opslagruimte, dan betaal je 409 euro. De Galaxy A51, die al wel ruim een jaar oud is, tik je op dit moment voor ongeveer 270 euro op de kop. De A52 verschijnt in vier kleuren: blauw, paars, zwart en wit. Samsung brengt ook de grotere Galaxy A72 uit, die beschikt over betere camera’s en een grotere accu.