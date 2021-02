De aanstaande Samsung Galaxy A52 5G is stof- en waterdicht, zo claimen twee betrouwbare bronnen. Het is voor het eerst dat Samsung een midrange smartphone water- en stofdicht maakt. Dit weten we tot dusver over de Galaxy A52.

Galaxy A52 kan tegen water en stof

Samsung presenteert de Galaxy A52 5G naar verwachting in de loop van maart, maar veel details liggen al op straat. De nieuwste informatie is afkomstig van de betrouwbare lekker Evan Blass, die op Voice een marketingplaatje van de smartphone heeft gepubliceerd. Deze afbeelding – je ziet ‘m hierboven – en bijbehorende tekst maakt duidelijk dat de Galaxy A52 5G een water- en stofdichte behuizing heeft. De website Sammobile bevestigt de feature via een eigen bron.

Het is voor het eerst dat Samsung een goedkopere smartphone een stof- en waterdicht ontwerp geeft. Tot op heden is die feature voorbehouden aan dure toestellen als de Galaxy S21 en Note 20 Ultra.

Overigens komt Samsung ook met de Galaxy A52 (4G), die geen 5G-internet ondersteunt en minder indrukwekkende specificaties heeft. De bronnen weten nog niet of de 4G-versie ook tegen water en stof kan.

Meer over de Galaxy A52

De afgelopen tijd is al behoorlijk veel gelekt over de Galaxy A52. Als gezegd komt de A52 in twee varianten met verschillende specificaties. De prijzen van de A52-modellen verschillen daarom ook. Zo zou de 4G-versie 349 euro gaan kosten en betaal je voor de 5G-variant 429 euro. De Galaxy A52 gaat de razend populaire Galaxy A51 opvolgen, die we hieronder bespreken in onze videoreview.

Samsung komt in maart waarschijnlijk ook met de Galaxy A72, een grotere en betere variant op de A52. De A72 ondersteunt standaard 5G en volgt de A71 op.

