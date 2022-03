Samsung Galaxy A52s kampt met forse problemen na Android 12-update

Heb jij een Samsung Galaxy A52s die nog op Android 11 draait? Misschien kun je beter nog even wachten met het updaten naar Android 12. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 12 zorgt voor problemen bij Samsung Galaxy A52s

De Samsung Galaxy A52s is één van de krachtigste en populairste midrange smartphones van 2021. De rappe prestaties van het toestel lijken voor veel gebruikers echter voorbij na het installeren van de Android 12-update. Op verschillende Samsung-fora wordt geklaagd over trage animaties en een haperende interface. Hierdoor voelt het toestel sloom aan – terwijl dit met Android 11 niet het geval was.

Naast de mindere prestaties zorgen ook nieuwe accuproblemen voor grote ergernis onder Galaxy A52s-gebruikers. Sommige mensen hebben als ‘oplossing’ de hoge ververssnelheid van het scherm verlaagd, maar dit lijkt weinig te helpen. Er wordt ook gesproken over kleine bugs, zoals een slecht werkende nabijheidssensor. Hierdoor blijft het scherm aan tijdens het voeren van telefoongesprekken. Ten minste één gebruiker meldt een verslechterde speakerkwaliteit.

Samsung rolde de Android 12-update voor de Galaxy A52s begin januari uit. Naast Android 12 kreeg het toestel ook direct een facelift naar One UI 4.0. Wellicht lost One UI 4.1 de meeste problemen op. Deze opgefriste versie van Samsungs eigen schil rolt momenteel uit naar alle Galaxy A52-telefoons, waaronder de A52s.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Galaxy A52s

De Samsung Galaxy A52s is een verbeterde versie van de populaire A52, die een paar maanden eerder op de markt kwam. Het toestel beschikt over een Snapdragon 778G-processor, die ook ondersteuning heeft voor 5G. Deze chip is krachtiger dan de Snapdragon 720G die in de reguliere A52 zit. Verder verschilt de Galaxy A52s weinig van zijn voorganger.

Zo heeft de A52s een groot 6,5 inch-scherm met een hoge resolutie en ververssnelheid van 120Hz. De smartphone heeft een 4500 mAh-accu, waardoor hij makkelijk het einde van de dag haalt. Het toestel is inmiddels ingehaald door de Samsung Galaxy A53, die vanaf 1 april te koop is in Nederland.

Lees ook: Samsung Galaxy A52s review: iets sneller, iets duurder

Hopelijk weet Samsung de problemen die Android 12 veroorzaakt heeft bij de Galaxy A52s snel op te lossen. Heb jij ook problemen met jouw toestel? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel!

Via onze website houden we je altijd op de hoogte van de laatste Samsung-nieuwtjes. Schrijf je natuurlijk ook even in voor de Android Planet nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Tot slot kun je ons nog volgen op Instagram of Facebook.

Lees meer Samsung-nieuwtjes: