Samsung Galaxy A52s krijgt Android 12-update in Nederland

Samsung blijft doorgaan met het uitbrengen van Android 12 voor zijn smartphones. Nu is de Galaxy A52s aan de beurt, de populaire midranger die een aantal maanden geleden werd uitgebracht.

Met de Galaxy A52s krijg nog een populaire Samsung-smartphone de Android 12-update. De snellere versie van de A52 wordt vanaf nu in Nederland voorzien van de nieuwste Android-software. Heb je het toestel? Dan krijg je een melding als de update klaarstaat. Ook kun je Android 12 handmatig installeren, door naar de instellingen te gaan en voor ‘Software-updates > Downloaden en installeren’ te kiezen.

Android 12 is een grote update die veel nieuwe features met zich meebrengt. Zo gaat het design gedeeltelijk op de schop. Met de ‘Kleurenpalet’-optie kun je de software een nieuw likje verf geven, waarbij de kleuren worden aangepast op basis van je wallpaper. Heb je bijvoorbeeld een rode achtergrond ingesteld, dan zie je deze kleur overal terugkomen.

Ook introduceert Android 12 handige privacyfeatures. Zo kun je in het Privacydashboard zien tot welke data je apps toegang hebben, en verschijnt een icoontje in beeld als een applicatie je camera of microfoon gebruikt. Hierdoor weet je dat deze onderdelen van je smartphone actief zijn en kun je – als dat nodig is – ingrijpen en de apps afsluiten.

De afgelopen weken zijn veel Samsung-toestellen naar Android 12 bijgewerkt. Zo draaien ook de Galaxy A72 en ‘normale’ Galaxy A52 op de nieuwste versie, maar ook veel duurdere modellen hebben een update gekregen. De komende maanden werkt de fabrikant nog meer smartphones bij.

Over de Samsung A52s

Als gezegd is de Samsung Galaxy A52s een snellere versie van de A52. Op veel punten is de smartphone identiek aan zijn voorganger, maar hij heeft wel een snellere processor, een vloeiend 120Hz-scherm en standaard 5G-ondersteuning. Hierdoor is de telefoon krachtiger, al kost ‘ie ook meer. De A52s werd vorig jaar uitgebracht voor 449 euro, maar kost tegenwoordig ongeveer 380 euro.

De behuizing van de A52s is van plastic, maar dankzij de IP67-certificatie wel stof- en waterdicht. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en je kan de gezichtsherkenning gebruiken. De accu is 4500 mAh groot en ondersteunt snelladen met maximaal 25 Watt. Hierdoor zit de telefoon na een half uur aan het stroom weer voor ongeveer de helft vol.

Foto’s maakt de Samsung Galaxy A52s met de viervoudige camera achterop. De smartphone heeft een 64 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en 5 megapixel-dieptesensor. Selfies worden vastgelegd met de 32 megapixel-frontcamera, die in een klein gat in het scherm zit.

René en Dennis, dank voor de tip!

Check de Android 12 review (+ video hieronder)

Lees meer artikelen over Samsung: