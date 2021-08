Gerucht: Samsung Galaxy A52s kost nagenoeg hetzelfde als voorganger

De vermeende prijs van de Samsung Galaxy A52s prijs is verschenen bij een Europese webwinkel. Daardoor denken we te weten dat de vernieuwde versie van de Galaxy A52 niet duurder of goedkoper wordt.

Samsung Galaxy A52s prijs: gespot voor interessante prijs

Het 5G-model van de Samsung Galaxy A52 kostte bij lancering 429 euro. De prijs van het aankomende verbeterde model is nagenoeg hetzelfde, zo weten we nu via nieuwe informatie. De prijs van de vermeende Galaxy A52s is namelijk gespot bij een Europees verkooppunt. De 128GB-versie is daar online gezet voor 434,64 euro. Ook noemt de retailer de kleuren van het toestel: wit, zwart, groen en paars.

Of het model met 128GB interne opslag de enige keuze wordt, is nog wel de vraag. De Samsung A52 is ook verkrijgbaar in een versie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag.

‘Samsung werkt aan vernieuwde Galaxy A52’

Geruchten over een verbeterde A52 gaan al even rond, maar inmiddels is er ook al wat informatie gelekt. Zo wordt het nieuwe model aangedreven door de Snapdragon 778G-chip en die is een stuk krachtiger dan de processor in de normale Galaxy A52. Daardoor worden apps sneller opgestart, werkt multitasken beter en zijn de grafische prestaties ook fijner.

Naast 5G-ondersteuning verwachten we ook dat veel specs geleend zijn van de normale A52. Zo gaan we uit van een amoled-scherm van 6,5 inch met een full hd-resolutie en 120Hz-ververssnelheid. Door die hoge ratio voelt het toestel een stuk soepeler aan dan schermen die slechts 60 of 90 keer per seconde verversen.

‘Lijkt veel op Galaxy A52’

Andere specificaties bestaan vermoedelijk uit een 32 megapixel-frontcamera en vier camera’s op de achterkant. Naast de primaire sensor van 64 megapixel verwachten we ook een groothoeklens (12 megapixel) en twee 5 megapixel-sensoren. Die gebruik je voor het maken van close-ups en opslaan van diepte-informatie voor een goede portretfoto.

De A52 is stof- en waterdicht, de opslag is uit te breiden met een geheugenkaart en het toestel bevat stereospeakers. Net als bij zijn voorganger is de vingerafdrukscanner verwerkt in het scherm. Tot slot verwachten we dat Samsung de telefoon levert met Android 11 en dat ‘ie jarenlang updates krijgt. De A52 kwam ook met die versie van Android, krijgt updates naar Android 12, 13 en 14 en vier jaar lang beveiligingspatches.

Lees natuurlijk ook onze Samsung Galaxy A52 review om te weten wat wij van dat toestel vinden. Je kunt ook onderstaande videoreview bekijken, waarin we je in enkele minuten bijpraten over alle aspecten van dat toestel.

