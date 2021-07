Gerucht: Samsung werkt aan nieuwe versie van Galaxy A52

Het lijkt erop dat Samsung werkt aan een nieuwe versie van de Galaxy A52: de Galaxy A52s. Het is nog onduidelijk over welke verbeteringen deze smartphone zal beschikken.

Samsung werkt mogelijk aan nieuwe Galaxy A52

De website Sammobile meldt dat Samsung van plan is om een s-versie van de Galaxy A52 uit te brengen. In het buitenland zou een toestel met het modelnummer SM-A528B gecertificeerd zijn, wat weer zou duiden op de nieuwe telefoon. Het is echter nog onduidelijk wanneer Samsung de A52s eventueel aankondigt en waar het toestel wordt uitgebracht.

Daarnaast weten we nog niet op welke punten de Galaxy A52s verschilt van zijn voorganger, de A52. Sammobile speculeert dat het misschien om cameraverbeteringen gaat, aangezien van de Galaxy A50 (een populair toestel uit 2019) ook een s-versie werd uitgebracht met een andere camera. Dit toestel had ook een andere selfiecamera. De A52s zou ook standaard 5G-ondersteuning hebben.

De Samsung Galaxy A52 beschikt over een viervoudige camera achterop. De 64 megapixel-hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie, waardoor beelden altijd scherp zijn – ook als je handen wat trillen of in het donker een foto maakt. Daarnaast aanwezig is een 12 megapixel-groothoeklens voor extra wijde beelden, 5 megapixel-macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij en een 5 megapixel-dieptesensor.

Meer over de Samsung A52

De Samsung Galaxy A52 is sinds een aantal maanden te koop in Nederland en één van de beste midrangers van dit moment. De telefoon kost 349 euro, al is voor 419 euro een 5G-versie beschikbaar. De telefoon heeft een groot amoled-scherm met een hoge resolutie en 90Hz-ververssnelheid. Hierdoor zien beelden er veel vloeiender uit.

Daarnaast beschikt de Galaxy A52 over een Snapdragon 720G-processor met 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De accu is 4500 mAh en gaat bij normaal gebruik makkelijk een volle dag mee. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en ook is de A52 voorzien van een stof- en waterdichte behuizing, stereospeakers, koptelefoonaansluiting en Android 11 met lang updates.

Wil je meer weten? In de Samsung Galaxy A52 review lees je alles over de smartphone en de plus- en minpunten. Kijk je liever? Check dan de videoreview hieronder. We hebben ook een review van de Samsung A72 gepubliceerd. Dit toestel is iets duurder, maar heeft wel een handige telelens (om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies) en een 5000 mAh-accu.