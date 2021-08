Samsung Galaxy A52s met snellere processor naar Nederland voor 449 euro

De Samsung Galaxy A52s, die deze week officieel is aangekondigd, wordt ook in Nederland uitgebracht. De smartphone is sneller dan zijn voorganger en gaat 449 euro kosten.

Samsung Galaxy A52s Nederlandse release

Samsung laat weten dat de Galaxy A52s ook in Nederland verschijnt. De nieuwe midranger heeft een adviesprijs van 449 euro voor de 128GB-versie. Ook wordt een 256GB-model uitgebracht met een adviesprijs van 509 euro. Daarmee is de A52s twee tientjes duurder dan de 5G-versie van de A52s, en 100 euro duurder dan de Galaxy A52 met 4G. Je kan kiezen uit verschillende kleurtjes: mintgroen, paars, wit en zwart.

De Galaxy A52s is een verbeterde versie van de populaire A52, die een paar maanden geleden in Nederland verscheen. Het toestel beschikt over een nieuwe Snapdragon 778G-processor, die ook ondersteuning heeft voor 5G. De chip is krachtiger dan de Snapdragon 720G die in de reguliere A52 zit. Verder verschilt de Galaxy A52s maar nauwelijks van zijn voorganger.

Zo heeft de nieuwe telefoon een 6,5 inch-scherm met een hoge resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Het toestel is door de IP67-certificatie opnieuw stof- en waterdicht en heeft een 4500 mAh-accu met ondersteuning voor snel opladen. De batterij gaat bij normaal gebruik maximaal twee dagen op een volle lading mee.

Samsung maakt geen precieze releasedatum van de Galaxy A52s bekend. Bij verschillende Nederlandse webwinkels is de smartphone echter al te vinden en reserveren. Dit duidt erop dat de release van de A52s niet lang meer op zich laat wachten. Zodra de midranger officieel in Nederland te koop is, lees je het uiteraard op Android Planet.

Meer over de Galaxy A52s

Verder is de Galaxy A52s voorzien van een viervoudige camera op de achterkant, net als de A52. De 64 megapixel-hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie en maakt hierdoor ook goede foto’s als je handen wat trillen of als het donker is buiten. De 12 megapixel-groothoeklens is geschikt voor bredere kiekjes, terwijl de 5 megapixel-macrocamera wordt gebruikt voor close-ups. De 5 megapixel-dieptesensor, die helpt bij portretfoto’s, maakt het plaatje compleet.

Ontgrendelen doe je met de vingerafdrukscanner onder het scherm, al is ook gezichtsherkenning aanwezig. In het display zit ook klein gat voor de 32 megapixel-selfiecamera. De smartphone draait op Android 11 met daaroverheen de One UI-software van Samsung. De fabrikant geeft zijn smartphones vaak lange software-ondersteuning en we verwachten dat dit bij de A52s niet anders is.

Voor de A52 van eerder dit jaar belooft Samsung minstens drie grote Android-updates (naar Android-versie 12, 13 en 14) en vier jaar beveiligingspatches.

