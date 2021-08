Samsung kondigt Galaxy A52s officieel aan: voorzien van snellere processor

Samsung heeft een krachtigere variant van de Galaxy A52 aangekondigd: de Galaxy A52s. De nieuwe smartphone heeft een snellere processor dan zijn oudere broer.

Samsung Galaxy A52s: krachtig en betaalbaar

Samsung heeft de Galaxy A52s aangekondigd. Het is een nieuwe variant van de Galaxy A52, met een snellere processor. De originele Galaxy A52 beschikt over een Snapdragon 720G. Dit is een midrange-processor, die ook in veel andere toestellen uit dezelfde prijsklasse te vinden is.

De nieuwe Galaxy A52s doet er een schepje bovenop, met de nieuwe Snapdragon 778G. De chip is een stuk sneller dan zijn voorganger. Ook ondersteunt de 778G 5G-internet. Je zult dus nooit lang moeten wachten op het laden van een website of het opstarten van een YouTube-video.

Overige specificaties nagenoeg hetzelfde gebleven

De specificaties van de Samsung Galaxy A52s zijn ongeveer hetzelfde als de specificaties van zijn oudere broer, de Galaxy A52. Het toestel heeft een groot amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz en is waterdicht. Ook heeft het toestel vier camera’s aan de achterkant: een 64 megapixel-hoofdlens, een 12 megapixel-groothoeklens, een 5 megapixel-dieptelens en een 5 megapixel-macro-lens.

Aan de voorkant is een gecentreerd cameragat in het scherm te vinden, met een 32 megapixel-selfiecamera. Volgens Samsung gaat de accu van de nieuwe smartphone zo’n twee dagen mee met ‘normaal’ gebruik. De Galaxy A52s is in vier kleuren verkrijgbaar: mintgroen, violet, wit en zwart. Via Belsimpel.nl is het toestel verkrijgbaar vanaf 449 euro.

