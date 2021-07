‘Nieuwe Samsung Galaxy A52 krijgt veel snellere processor’

Samsung brengt later dit jaar een nieuwe versie van de Galaxy A52 uit, die beschikt over een snellere processor. Dit blijkt uit een nieuw gerucht.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A52s-processor is stuk sneller

De website GalaxyClub ontdekte een benchmark van een toestel met het modelnummer SM-A528B, die toegewezen zou zijn aan de Samsung Galaxy A52s. Deze s-versie van de A52 dook al eens op in een gerucht, maar toen wisten we niet over welke verbeteringen hij zou beschikken. De website meldt dat de Samsung A52s wordt aangedreven door een Snapdragon 778G-processor.

Deze chip is een stuk krachtiger dan de Snapdragon 720G die in de normale Galaxy A52 zit. De processor zou ook betere prestaties bieden dan de Snapdragon 750G van de 5G-versie van de Galaxy A52. De ‘SD778G’ is relatief nieuw en ondersteunt standaard 5G, zodat de telefoon klaar is voor de toekomst. 5G is al in Nederland beschikbaar, maar nog niet echt sneller dan 4G. Hier komt waarschijnlijk volgend jaar verandering in.

Volgens het gerucht verschijnt de Samsung Galaxy A52s sowieso in de kleuren zwart, wit en lichtgroen. Verdere specificaties zijn nog onduidelijk en ook weten we niet wanneer Samsung de smartphone zou willen onthullen. Sammobile schrijft dat dit mogelijk in september gebeurt, maar dit is nog niet zeker.

Eén van de beste midrangers

De Samsung Galaxy A52 is één van de populairste en beste smartphones in het middensegment van dit moment. Voor 349 euro krijg je een toestel met een mooi 90Hz-scherm, redelijk snelle hardware, een goede accuduur en prima camera’s. Ook is de telefoon stof- en waterdicht en zijn er stereospeakers en een koptelefoonaansluiting aanwezig.

De smartphonemaker bracht eerder dit jaar – tegelijk met de A52 – ook de Galaxy A72 uit. Dit toestel lijkt in veel opzichten op zijn goedkopere broertje, maar heeft wel een groter scherm en een extra camera in de vorm van een telelens. Hiermee kun je inzoomen zonder dat er kwaliteit verloren gaat. De accu is ook groter.

Meer weten? Lees ook de geschreven reviews van de Galaxy A52 en Galaxy A72 die op Android Planet zijn verschenen.

→ Samsung Galaxy A52 review: de populairste Samsung-telefoon nu nog beter

→ Samsung Galaxy A72 review: fijn, compleet, maar iets te duur

De laatste nieuwtjes over Samsung: